Hazard y De Bruyne se indignan por Courtois, vaya rajada: El Madrid estalla en vítores de alegría

En términos de tiempo, no digamos ya por calidad, Thibaut Courtois no solo debería llegar en plenitud a la Eurocopa, sino que junto a Kevin de Bruyne debería ser la estrella de los red devils en la cita de citas en el Viejo Continente, pero la dureza en la relación entre el portero del Madrid y su entrenador, Domenico Tedesco, hace que el guardameta del equipo blanco tenga muy complicado asiento en Bélgica.

El lío es monumental

Conforme se acerca un nuevo parón de selecciones, Tedesco ha querido salir a hablar del meta, por el que le preguntó la prensa debido al lío que estalló por la capitanía de Romelu Lukaku por delante del jugador del Madrid, y dijo que “es bueno que Courtois esté nuevamente en forma, pero se comunicó muy claramente. Nos centramos en los jugadores que están ahí. Planificamos nuestra preparación en base a sus declaraciones. Lo intenté todo para llevarlo a la Eurocopa de este verano, pero lo último que escuché fue que no se sentía listo para ir. Fue claro y honesto de su parte”, argumentó al respecto el seleccionador belga.

Dura respuesta del futbolista blanco

Y, claro, tuvo respuesta: “esta tarde me sorprendí al escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria. Quiero dejar claro que no es la primera vez ni la última vez que hablo con un entrenador sobre estos temas, pero esta es la primera vez que alguien decide contarlo en público. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no encajan con la realidad”, comentaba un Courtois que tildó de mentiroso al entrenador. Y con este caldo de cultivo, la Eurocopa no parece posible para el jugador merengue.

El Madrid, el gran beneficiado

Tras la gravísima lesión de rodilla de Courtois, que ya está, como Eder Militao, en el tramo final de su recuperación, el Madrid mira este lío con una sonrisa, ya que la ausencia del belga en la cita veraniega le permitirá llegar a la 24/25 en las mejores condiciones.