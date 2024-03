Xabi Alonso incendia el bombo y Wirtz modifica el proyecto de City y Bayern: Qarabag lo cambia todo

Pueden pensar que el Liverpool ya estaba más que convencido con la temporada de Xabi Alonso, y su pasado -tanto de red, como de blanco o vestido con la elástica del Bayern-, para elegirlo como recambio de Jürgen Klopp una vez su actual míster abandone Anfield al término de la presente temporada, pero esta certeza ahora es una prioridad en la entidad del norte de Inglaterra tras la remontada heroica del cuadro alemán ante el Qarabag (3-2; 5-4 en el global).

Corría el minuto 71 de juego en el partido de vuelta de octavos de final entre el Leverkusen y el equipo de Azerbaiyán con una clara ventaja de los azerís en la eliminatoria (2-4), y de pronto arrancó la reacción del mejor equipo de Europa en lo que va de campaña; primero Frimpong (72) y después Patrik Schick en dos ocasiones (93 y 97) dieron la vuelta a la eliminatoria, metiendo al equipo de la aspirina entre los ocho mejores de la competición de plata europea; es decir, hasta en los momentos críticos, el equipo de Alonso tiene la calma y la lucidez para salir adelante, síntoma inequívoco de plantilla muy trabajada y mentalidad de hierro.

Bayer Leverkusen were losing 4-3 on aggregate going into added time vs Qarabag

Schick (90+3')

Schick (90+7')



37 games unbeaten, German football record and 10 points clear of Bayern. 🕵️‍♂️ Mr. Xabi Alonso. #UELpic.twitter.com/3b77UwY8Aw