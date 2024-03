Indignación culé por la jugarreta de Luis de la Fuente con Lamine Yamal y Cubarsí: otro ‘caso Pedri’

Pese a que no está siendo una temporada de ensueño, en can Barça saben que hay dos puntos extraordinariamente positivos como conclusión de la temporada. En este sentido, las irrupciones de Pau Cubarsí y Lamine Yamal han supuesto un antes y un después en las ilusiones de los culés, que desde la llegada de Pedri o la de Gavi, no veían algo igual, Sin embargo, con la reciente convocatoria de Cubarsí con la Selección Española, en las oficinas del Camp Nou ya se temen lo peor con sus canteranos.

Un premio que va con mucho veneno

Si bien es cierto que en circunstancias normales ver como un canterano de 17 años es convocado con la selección absoluta es algo genial, la realidad es que en este 2024 no es lo que más quieren los culés. Y es que, el actual no es un año para nada normal, pues en verano se disputan tanto Juegos Olímpicos como Eurocopa, dos citas separadas por diez días, a las cuales podrían acabar asistiendo tanto Cubarsí como Yamal.

Un caso muy similar ya se vivió con Pedri en 2020, que, tras ser un intocable en el Barça de Ronald Koeman, también fue indiscutible para Luis Enrique en la Euro y para Luis de la Fuente en los Juegos Olímpicos, lo cual lo obligó a jugar 73 partidos, dejando tan mermado físicamente al canario que, hoy en día sigue arrastrando unos problemas físicos derivados de esa temporada, donde jugó muchos más partidos de los que debería un joven de apenas 18 años.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de convocados de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la @SEFutbol.



⚽️ 22 de marzo

🆚 Colombia

🏟️ Estadio de Londres



⚽️ 26 de marzo

🆚 Brasil

🏟️ Santiago Bernabéu



ℹ️ https://t.co/0IGTlg8DOu #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/hbScGb1V2J — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 15, 2024

En esta misma línea, en la directiva culé, ya se imaginan en el peor de los escenarios, en el cual, tanto Lamine Yamal (16) y Pau Cubarsí (17) jueguen muchos más minutos de los que sus cuerpos en desarrollo puedan soportar al encadenar, sin apenas descansar, Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. Hecho que podría dejar graves secuelas físicas en ambas promesas que, hasta ahora, no han acusado ningún problema físico de especial relevancia.

Así pues, la afición culé no ocultará la indignación ante la posibilidad que Luis de la Fuente cometa la misma irresponsabilidad que ya se cometió en su día con Pedri, un caso en el que el actual seleccionador también fue responsable al convocar al canario para los Juegos Olímpicos de Tokyo.