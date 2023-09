Joao Félix y Cancelo enmudecen a Cristiano Ronaldo y entierran su futuro con Portugal en la Eurocopa

Cuando un equipo carece de su jugador más emblemático, normalmente significa que algo no va a estar bien en el juego del equipo. Sin embargo, cuando Portugal perdió a Cristiano Ronaldo por sanción, las cosas no fueron a peor, sino todo lo contrario, hicieron historia con una goleada por 9 a 0 a Luxemburgo que se irá directamente a los libros de récords de la selección lusa, pues, en la historia de Portugal, jamás se habían marcado tantos goles en un mismo partido. Historia ante la ausencia de su mayor estrella.

Sin Cristiano, el equipó funcionó como un reloj

Resulta curioso ver lo mucho que cambia un equipo por la presencia, o no, de un solo jugador. Especialmente hablando de Cristiano Ronaldo una leyenda absoluta del país, que, en base a lo visto, su presencia es contraproducente para los intereses de su equipo, ya que, con él, el equipo no es capaz de hilar un juego fluido y con una circulación rápida. Por otro lado, la inoperancia en el trabajo tras pérdida es un aspecto fundamental en el fútbol actual, un aspecto en el cual CR7 ya no puede, ni quiere dar nada.

Con la ausencia de la leyenda, fue Bruno Fernandes el encargado de liderar el juego de los suyos, siendo el autor de la mayoría de las jugadas ofensivas lusas, que, tras cualquier toque de Bruno, iban inmediatamente a mejor. Ante esta situación salta la primera duda, pues, el deseo de CR7 es el de luchar por la Eurocopa. Sin embargo, en vistas de la mejoría del equipo sin él, saltan dudas sobre su presencia en la competición

Los cracks del Barça, testigos de lujo desde el banquillo

El choque ante Luxemburgo apuntaba a ser de lo más plácido para Portugal, provocando que Roberto Martínez sentara a jugadores clave como Cancelo o Joao Félix. Los dos flamantes fichajes del Barça partieron del banquillo para entrar en una segunda parte donde, sin presión alguna, acabaron sumando fútbol hasta llegar al histórico y definitivo 9-0, obra de un Joao Félix que va ganando en confianza desde su llegada a can Barça.

Así pues, la goleada histórica de Portugal a Luxemburgo ha servido para dar un nuevo golpe a Cristiano Ronaldo, que, tras abandonar prematuramente la concentración, ha visto como los suyos daban una versión infinitamente mejor que la que dieron con su presencia en el partido ante Eslovaquia.