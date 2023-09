La ambición de Lamine Yamal encandila a Luis de la Fuente y deja un recuerdo inolvidable con España

Lamine Yamal ha pasado a la historia de la selección española al convertirse en el jugador más joven en debutar y marcar. Él mismo explica lo que siente al haberlo logrado con tan solo 16 años y 57 días, superando los registros que tenía Gavi.

El extremo del FC Barcelona está viviendo unos meses extraordinarios desde que tuviese sus primeros minutos con el primer equipo en el tramo final de la temporada pasada. Fue ante el Betis, en la jornada 32 de La Liga. Xavi Hernández le dio los últimos ocho minutos en un encuentro que terminó 4-0 a favor de los azulgranas.

Su destacada actuación en el Trofeo Joan Gamper frente al Tottenham comenzó a hacer que los focos se fijasen en él. La expulsión y sanción de Raphinha le ha dado la oportunidad de ser titular frente al Cádiz, el Villarreal y Osasuna. Sorprendió en los dos primeros, creando algunas de las mejores ocasiones de su equipo. Algo muy poco habitual para un futbolista de 16 años. Lo que provocó la rápida reacción de la Federación Española para intentar asegurar su presencia con el combinado de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal siempre había jugado con las categorías inferiores de España, por lo que no era necesario que diese un giro radical en la trayectoria que había seguido. La llamada del seleccionador llegó para los partidos frente a Georgia y Chipre, y los resultados no se hicieron esperar. En el minuto 74 de partido llegó el tanto que le ha convertido en el jugador más joven en marcar con la absoluta. Y ha explicado lo que sintió: “Podía imaginar que en algún momento podría llegar, pero no tan rápido y que todo acabara saliendo tan bien. Estoy muy feliz. Siempre he soñado poder debutar con la selección y de esta manera ha sido perfecto”. El adolescente parece tener por delante una carrera brillante, tanto en su club como en la selección, y muestra su ambición: "Espero que sea el principio, ganar muchos partidos y títulos ayudando con goles".

Recuerdos inolvidables

El extremo siempre recordará el partido contra Georgia y ha querido asegurarse de que no le falten las camisetas con las que estableció el récord. Ha dicho que guarda las dos con las que jugó, una de cada parte, y que serán para su padre y para su madre. Tiene muchas guardadas, pero estas son especiales.