Neymar, Cristiano Ronaldo y Benzema ‘desprecian’ la Champions League: hoy, fin al terror de Europa

Hoy será un día histórico para el fútbol en el que se cerrará definitivamente una de las mayores irrupciones de todos los tiempos. Se trata de la entrada en escena de la Saudi Pro League, que ha llegado para quedarse y arrasar con los grandes talentos del fútbol europeo. En este sentido, hoy, día 7 de septiembre, se acaba definitivamente esta película de terror para los equipos europeos que han vivido una avalancha de millones que se ha llevado por delante a estrellas como Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo o Gabri Veiga.

Amenaza directa para la Champions League

Perder a algunas de las mayores estrellas de la competición no es un plato de buen gusto para ningún campeonato y la UEFA y la Liga de Campeones no son una excepción. Es evidente que una Champions sin estrellas como las mencionadas no es lo mismo. Que le pregunten a Tebas qué pasó en España tras el adiós de Messi y Cristiano.

En este sentido, hoy será el día del juicio final, donde se cerrarán todas las operaciones. Bien sea para dar salida o retener a los jugadores, pero hoy se cierra todo. En este caso, donde el fuego arde con más fuerza, es en Liverpool, donde el tema con Salah sigue todavía candente, aunque con menos fuerza, pues Klopp se ha cerrado en banda ante la posible salida de su estrella. Ni 200 millones parecen convencer al técnico germano.

Cuatro gigantes llenos de superestrellas

El mercado saudí se ha basado en que cuatro equipos han copado la ventana de transferencias, pues entre Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr y Al Ittihad, han cerrado prácticamente todas las operaciones de renombre (un 87%). En este sentido, desde que CR7 abrió la veda han sido hasta 784 millones los que se ha gastado la liga en más de 30 traspasos desde Europa sin tener en cuenta los salarios desorbitados que rondan los 200 millones anuales para las grandes estrellas como Neymar o Cristiano Ronaldo.

Así pues, hoy será el fin del terror infundido por Arabia Saudí en este mercado de verano, donde desde Oriente han dado el primer aviso. Faltará ver cómo evoluciona dicha situación hasta el mercado de invierno, donde podrían volver estos movimientos multimillonarios.