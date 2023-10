Kylian Mbappé siembra el terror en París desde Ámsterdam: línea roja que ahoga a PSG y Al-Khelaïfi

Esta noche Francia visita el Johan Cruyff Arena (20.45, hora española) en un partido que puede darle la clasificación directa para la Eurocopa 2024 a les bleus sobre un encuentro en el que Países Bajos se juega la vida, y en el choque estará en el centro de todas las miradas un Kylian Mbappé que viene de una de sus peores rachas en los últimos tiempos, como líder de un equipo capitalino renqueante y ahora con una fecha y una línea roja que aterroriza al PSG y Nasser Al-Khelaïfi.

Es la competición que lo marca todo

No solo para Mbappé, para su lucha por hacerse con su primer Balón de Oro, también para el Paris Saint-Germain, la Champions League marca los tiempos, las formas, las decisiones y el futuro; si no hay gloria en la Liga de Campeones no habrá paz en el Parque de los Príncipes. Por eso L’Equipe publica, tal y como advertíamos en Don Balón, que el jugador le habría dicho a su club que aplaza toda decisión sobre su futuro a la participación del equipo en la UCL, sea esta la que sea.

Es decir, que una vez acabe la participación del PSG en la Champions, Mbappé comunicará al club francés qué va a hacer más allá de junio de 2024. En base a ello hay temor en el club galo por dos motivos: el primero tiene que ver con las posibilidades reales de que se queden fuera de los octavos de final tras caer en St. James Park; la otra está relacionada precisamente con la premura de esta decisión y sus consecuencias.

El mass media francés advertía que el jugador y la entidad habían llegado a un acuerdo por el cual el jugador firmaría con el PSG para que el club recibiera una cantidad en forma de traspaso en caso de que el futbolista se fuera en junio y que esta salida no fuera gratuita, sin embargo, ese acuerdo quedaría aplazado a ver cuál es el papel del PSG en la Champions. Por tanto, si este es pobre, casi ridículo, si caen en la fase de grupos, el PSG puede verse con Mbappé certificando su marcha en enero y, tal vez, gratis. Ante los neerlandeses veremos si la caída del galo en sus números es sintomática y su causa pertenece exclusivamente al PSG.