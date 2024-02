La Roja y De la Fuente fichan a la joya que humilla a José Mourinho, Sergio Ramos y al socio de CR7

Tal y como sucedió con Aymeric Laporte y después con Robin Le Normand, de la misma forma que Luis de la Fuente y España tratarán de zanjar en los amistosos de España ante Colombia y Brasil el asunto Brahim con Marruecos, ahora La Roja tiene nuevo fichaje, uno que llega para ser la auténtica réplica de futuro a Sergio Ramos y que de paso deja un recado a José Mourinho y veremos si también al propio Laporte.

Nacionalización oficial

Con carácter oficial, el BOE del 21 de febrero recoge la nacionalización del jugador de la Juventus de Turín, cedido esta campaña en la AS Roma, Dean Huijsen, un central que desde que se fue The Special One de la entidad romanista ha tomado el mando del eje de la zaga y ya se proyecta como una solución de futuro en el corto espacio de tiempo para la posición de central, ya sea en la Sub-21, como parece sucederá en la siguiente convocatoria, o incluso para la Absoluta, donde puede ser un serio competidor para un Laporte al que su destino en Arabia Saudí junto a CR7, en el Al Nassr, le va restando confianza.

Si bien ya se venían anunciado las intenciones de la RFEF con el jugador nacido hace 18 años en Ámsterdam, lo cierto es que ahora cobra oficialidad un auténtico fichaje que en España urge hacer debutar cuanto antes para formalizar su alternativa al combinado nacional hispano y que Países Bajos, su nación de origen, no tenga posibilidad de quitárselo a España.

El futuro supera al pasado

Y no cabe menos que entender esta nacionalización, como el paso al frente de Huijsen con la Roma, en el mismo sentido que lleva planificando el futuro de La Roja un De la Fuente que ya quiso pasar página con el pasado, excluyendo a futbolistas gloriosos pero veteranos como Sergio Ramos o el mismo Isco Alarcón, y va encaminando la dirección de España hacia la juventud y el talento que viene, siendo futbolistas como el jugador del Barça, Lamine Yamal, o ahora el mismo Huijsen quienes están llamados a tirar del carro. Eso sí, con el central de la Roma no solo se da carpetazo a Ramos, sino que se da un toque a Mourinho, que no confió en él, y a Laporte, que ya ve como las joyas aprietan por su puesto, incluso de cara al próximo verano, con la disputa de la Eurocopa.