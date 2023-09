Luis de la Fuente destapa al nuevo David Villa: bombazo de España para aspirar a Eurocopa y Mundial

Luis de la Fuente ya sabe quiénes serán sus jugadores de cara al próximo parón de selecciones. El preparador español confeccionó una lista llena de veteranos y de jóvenes jugadores, entre los cuales se encuentra la mayor sensación del fútbol en España, un Lamine Yamal que disputará sus primeros minutos con la selección absoluta, claro síntoma que, desde la Federación se tienen muchas esperanzas puestas en la gran perla del Barça.

Lamine elige la Roja

El joven culé de 16 años no estaba garantizado para el combinado nacional español. Pese a que había formado parte de las categorías inferiores de España, los orígenes marroquíes de Lamine hacían que peligrara su presencia en la absoluta española. Algo que ya no parece tan peligroso al escuchar las palabras del jugador que afirmó estar encantado de jugar con España: “Desde siempre he jugado con España, desde la sub-15. Quería jugar con España, ganar una Eurocopa un Mundial y todo lo que se pueda”. Afirmó el canterano culé en sus palabras para la web de la RFEF.

Futuro de oro con la Roja

Lamine Yamal se sumará a la larga lista de proyectos de jugador españoles que aspiran a ser los nuevos líderes de España. Y es que, desde los tiempos dorados de la selección, con Del Bosque como entrenador y David Villa como gran referente ofensivo, no ha habido otro gran delantero español. Ni Munir, ni Morata, ni Ansu Fati lograron estar a la altura de lo que se llegó a esperar de ellos, y ahora, los focos están en Lamine Yamal, que podría ser el elegido para convertirse en el David Villa de esta generación, o en algo todavía más grande.

A España le falta esa gran estrella para volver a postularse como candidata a los títulos más importantes como la Eurocopa o el Mundial. Pues, con un grupo compuesto de jugadores muy correctos, la ausencia de un crack absoluto en la delantera lastra las aspiraciones españolas, que carecen de esa estrella que desatasque los partidos más complicados ya que ahora se acaban perdiendo. En este caso, Lamine Yamal responde a este perfil de jugador que tan bien le vendrá a Luis de la Fuente.