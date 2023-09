Luis Enrique lo descartó, con Luis de la Fuente es indiscutible: la Nations League dictó sentencia

Kepa Arrizabalaga se ha convertido en un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente desde que este asumió el cargo de seleccionador. El actual portero del Real Madrid repasa lo que ha vivido en las últimas semanas.

La situación deportiva del meta vasco ha cambiado mucho desde el final de la temporada pasada. Después de convertirse en el portero más caro de la historia con su traspaso de 80 millones de euros que le llevó del Athletic al Chelsea, no tuvo la continuidad que le hubiese gustado. La pérdida de la titularidad en favor de Mendy terminó afectando a sus convocatorias con la selección española. Luis Enrique terminó por no llamarle, apostando por porteros que estaban teniendo minutos en sus clubes, como David Raya y Robert Sánchez.

Su gran momento con España llegó cuando Robert Moreno era el seleccionador. En la clasificación para la Eurocopa 2021, Kepa fue titular en seis partidos y tuvo minutos en uno más, asentándose como el guardameta titular de forma indiscutible, y dejando atrás las dudas que generaba un David De Gea que no ha sido capaz de rendir tan bien en el combinado nacional como en el Manchester United. La presión de sus fallos iniciales pareció pesarle demasiado al canterano del Atlético de Madrid. Aunque Luis Enrique volvió a apostar por él antes de darle a Unai Simón la confianza definitiva para que fuese su portero en la Eurocopa 2021 y el Mundial 2023. El jugador del Athletic ha sido también el titular con Luis de la Fuente, pero los minutos que está teniendo su antiguo compañero hacen pensar que su competencia será habitual en las listas pese a que Unai tomase ventaja en la Nations League con su gran actuación.

El actual guardameta del Real Madrid ha concedido una entrevista a ‘Marca’ en la que repasa cómo ha vivido unas últimas semanas de muchas decisiones y cambios: “Es verdad que en el Chelsea Pochettino quería que me quedase y me decía que iba a jugar, que confiaba en mí, pero yo pensé que un cambio me vendría bien. Me apetecía un cambio. Me llamó Thomas Tuchel. Estábamos cerca de ir a Múnich. Por circunstancias como la lesión, desgraciadamente, de un compañero, se dio la posibilidad”.

La llamada del Real Madrid

El meta vasco ha destacado que no tuvo que pensárselo cuando recibió el interés del equipo de Carlo Ancelotti. Él ya había elogiado, durante su etapa en el Chelsea, la grandeza del conjunto blanco y su especial relación con la Champions League, algo que sufrió en eliminatorias jugadas en el Santiago Bernabéu.