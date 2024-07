Luis Enrique y Arteta hallan un problema con Nico y el Barça: 58M y una clave anti Neymar y Dembélé

Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United y un número aún por determinar de equipos, que puede ir creciendo con el paso de los días, los de la Eurocopa, se suman al carro de Nico Williams y eso es a lo que tiene que hacer frente el Barça para tratar de fichar al jugador del cuadro bilbaíno. No es para menos, el jugador del Athletic ha explotado con España, sin ir más lejos ayer ante Georgia (4-1), y aunque esperará a los culés por un punto clave, no lo hará eternamente.

Jugador decisivo

Quizá no marcó el gol del empate, obra de Rodri, ni el de la remontada, de Fabián Ruíz, pero Nico fue un factor desequilibrante -entre otras cosas, anotando el tercer gol- de nuevo clave en un partido de La Roja, este sí de eliminatoria, y se ha ganado, tanto con su club como con el combinado de Luis de la Fuente, ser considerado como una de las opciones más interesantes para varios de los grandes clubes europeos, entre ellos el Barça.

Ventaja culé… momentánea

Jugador de 21 años y con una cláusula de rescisión de ‘solo’ 58 millones de euros, es lógico que en el contexto actual del mercado de fichajes sea uno de los jugadores más cotizados, de ahí la larga lista de pretendientes, ahora bien, el FC Barcelona parte con una ligera ventaja por dos razones: la primera es que es un equipo español y la intención de Nico, si puede decidir, es quedarse en España. La otra tiene que ver con Lamine Yamal, amigo del jugador del Athletic y que está presionando para que su socio vista de culé.

Por eso esperará la llamada blaugrana, pero no eternamente. En París, sin ir más lejos, van a acelerar para tramitar su incorporación, tal como hicieran con Neymar Júnior y Ousmane Dembélé e informes de Inglaterra aseguran que tanto Mikel Arteta como Erik ten Hag van a hacer lo propio. Con ello, la decisión del jugador será clave, porque su club poco menos que puede esperar por ella y, claro está, imponer el pago de esos 58 millones de euros. Y ahí está el problema azulgrana, el Barça, que quiere meter a Iñigo Martínez en la operación, hoy por hoy no puede llegar a esa cifra, el Athletic no acepta al central como parte del pago y el tiempo apremia, como, al menos, PSG, Arsenal o United. Así las cosas, Laporta y Deco ya lo saben: Nico tiene contrato y solo saldrá por esos 58M, le gustaría jugar junto a Yamal, pero tiene muchas novias y muchas ya le tientan.