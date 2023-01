Luz verde de Lewandowski: nuevo entrenador, al que remplazó Unai Emery

La selección polaca firmó una actuación algo decepcionante en el Mundial de Qatar ya que, a pesar de que el equipo logró acceder a octavos de final del torneo, sus actuaciones dejaron algo que desear. Robert Lewandowski, como estrella del combinado, apenas pudo entrar en juego por la incapacidad de su equipo para generar un gran número de ocasiones y, si a esto le sumamos las carencias defensivas mostradas por el equipo, queda justificada su caída ante Francia.

Pero ojo, las consecuencias podría ir más allá de esa mencionada derrota ante les bleus ya que, tal como recoge hoy el diario inglés Mail, se está comenzando a valorar seriamente la opción de apostar por Steven Gerrard como nuevo técnico de la selección en sustitución de Czesław Michniewicz, cuyo cese parece ser cuestión de tiempo.

El entrenador inglés, leyenda absoluta del Liverpool, fue destituido de su cargo al frente del Aston Villa hace dos meses tras encadenar el equipo una racha nada gratificante para sus intereses en la presente campaña. A pesar de llegar a mediados del curso precedente generando mucha ilusión, los resultados no ha acompañado a Gerrard en la 22/23 y fruto de ello la directiva del club apostó por relegar de su cargo al británico y brindar la oportunidad a Unai Emery, quien por aquel entonces se encontraba dirigiendo al Villarreal.

No obstante, la poderosa oferta económica presenta por the villans para convencer al vasco provocó un giro radical en la carrera en los banquillos del mencionado Emery, quien no solo ha logrado cambiar la cara al equipo alejándole de manera clara de los puestos de descenso (actualmente undécimo clasificado), sino que es una apuesta largo plazo de las altas esferas del club que preside el empresario egipcio Nassef Sawiris.

Por ende, dado que ahora Gerrard no ocupa ningún cargo como entrenador, su llegada al banquillo de la selección de Polonia podría darse sin mayor dilación, una opción que ya causa muy buena impresión a Lewandowski y, además, a otro jugador clave del combinado como es Matty Cash, con quien ya compartió vestuario en el Aston Villa: su gran objetivo sería, a corto plazo, clasificar al equipo para la Eurocopa de 2024 y, si lo consigue, tratar de cuajar un buen papel en el torneo.