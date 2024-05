Ni Guardiola va tan sobrado: rechaza a Bayern, United, Chelsea y PSG por Dembélé, Mbappé y Camavinga

Thiago Motta ha hecho lo que Xabi Alonso ha renunciado a hacer: tras una temporada brillante que permite a su equipo codearse con los mejores de Europa, se echa a un lado, precisamente a un grande, la Juventus de Turín; posiblemente para no ver como su legado de esta temporada rápidamente es olvidado en la siguiente por un río de críticas comparativas. Antes de él, del italo-brasileño, la Vecchia Signora lo ha intentado por activa, por pasiva y por perifrástica con una leyenda de esas que encandilan el ánimo, un tal Zinedine Zidane, pero el francés ni corto ni perezoso ha mandado a paseo a su ex equipo, como a Bayern, United, Chelsea y PSG, todo ello, parece, esperando a Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y los que siguen.

Mito, leyenda sobre el césped y en los banquillos y máxima expectación

Esperemos que Jürgen Klopp no se tome tan en serio lo del retiro momentáneo como lo ha hecho Zizou, al que el tiempo de asueto le ha consumido años sin verle de nuevo desgañitándose en la banda. Y eso, que escama por doquier en Europa para un tipo que en dos épocas distintas en todo un Real Madrid no solo ha dado la cara, sino que ha hecho historia (además de ganar LaLiga, conquistó lo que nadie: tres Champions League consecutivas; Guardiola, por citar al más importante, no lo ha logrado ni de lejos), se perpetúa ya con un único y claro objetivo: dirigir a Francia.

Todos los grandes proyectos a su alcance y a todos les dice los mismo: “no”

Se sabe de forma más que fehaciente que Bayern de Múnich, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain y también la propia Juve han contactado con Zidane para darle sus respectivos proyectos y en todos los casos la respuesta, si la ha habido, ha sido la misma: dudas, peticiones y al final un rotundo “no”. Eso, más allá de ser una indecisión esconde una enconada decisión, ser el entrenador de su país.

Por ahora lo es Deschamps, que dirigirá a Francia en la Eurocopa, pero al que su juego y falta de resultados en las últimas citas ya le colocan ante el pabellón de fusilamiento (figurado). Zidane espera que eso suceda más pronto que tarde y así dirigir a un equipo que quizá sea aún mejor que el bávaro, el de los red devils y blues, incluso que el parisino y el juventino, uno que posee figuras como Mbappé, Camavinga, Ousmane Dembélé y un largo etcétera. Es decir, esperará a les bleus, es un hecho.