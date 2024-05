Toni Kroos, Nacho y el Real Madrid sopesa un homenaje y despedida más: ofertón exprés del Tottenham

Con Harry Kane y sin él, el Tottenham es un histórico, un equipo de los fuertes de Inglaterra deportiva y económicamente, pero por muchos motivos su escalón siempre es de segundo orden, en la Premier League y en Europa, más que nada porque suele fallar en ese cambio de ritmo que solo los grandes son capaces de dar. Vamos, que los títulos y éxitos les suelen ser esquivos, por eso pretenden fichar fuerte de cara a la nueva temporada y hay un jugador del Real Madrid al que harían una estrella.

Sin cifra, pero se apunta a locura

Y esto nos lleva directamente al último partido del Real Madrid, ante el Betis, en LaLiga EA Sports, que ya ha ganado, esta temporada y a la situación de uno de los que parecían fijos en la plantilla 24/25 y que ahora, con esta oferta (o más bien, interés de hacerla) puede convertirse en un nuevo homenaje y despedida en Chamartín, además del más que merecido a Toni Kroos y el que podría tener Nacho Fernández (el club quiere que se quede un año más, pero el capitán duda).

Recientemente ante los medios, Angelos Postecoglou fue cristalino sobre sus inmediatas intenciones de cara a la campaña que viene: “Traer nuevos delanteros en la próxima ventana de transferencias será una prioridad, ya visteis cómo acabamos la temporada. No es un secreto, vamos flojos en esas posiciones”. Pues bien, Brahim Díaz es ese futbolista que gusta a los spurs y por el que podría llegar una oferta enorme a Chamartín.

Con contrato en vigor con el Madrid (2027) pero en una situación complicada, la propuesta londinense es para pensársela por las dos partes. En el caso de Brahim porque ha sido de los mejores esta campaña en ataque, pero eso no le ha valido ser titular y esa meta se le complicará aún más con Kylian Mbappé y Endrick en la plantilla. Por su parte el Madrid, que sopesa dejar marchar a Joselu, con el único que no tiene nada firmado más allá de junio, vería como por el contrario puede recibir una transferencia enorme y quitarse un problema de encima en un ataque 24/25 con overbooking. Insistimos, no hay oferta, hay interés, pero es para, al menos, escucharla.