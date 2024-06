Ni Jude Bellingham ni Phil Foden esperaban esto de Inglaterra: tras la Euro, llamada a Pep Guardiola

Unas semanas atrás, antes de que diera comienzo la Eurocopa de 2024, si hablábamos de favoritos a campeones del torneo, los primeros nombres que aparecían en toda quiniela eran los de Inglaterra, Francia y Alemania. Sin embargo, una vez iniciado el torneo, tanto ingleses como galos, se han mostrado lejos de esa dominancia que su talento les exigía. Tan es así, que en el caso de Inglaterra estamos hablando de uno de los equipos decepción de la Euro.

Problemas mucho más allá de los resultados

No es aceptable, que un equipo con jugadores de tal calidad como Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice o Harry Kane, haya sido incapaz de desplegar un juego medianamente bueno a lo largo de la fase de grupos, algo que en ningún momento se ha visto y, dando como resultado, una victoria por la mínima y dos empates. Un pésimo rendimiento el de los Three Lions que ya se le está comenzando a achacar a un Gareth Southgate que, si no gana y cae estrepitosamente, tiene todas las papeletas para ser fulminado.

Ante esta situación, lo último que debe hacer la Federación de Inglaterra es quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, pues ya son varios años y muchas decepciones acumuladas, algo que, con la selección actual no se puede permitir. En este sentido, hay un nombre que ilusionará más que cualquier otro. Se trata de Pep Guardiola, que, con su vinculación con el Manchester City finalizando en 2025, podría ser el recambio perfecto para acabar con el juego gris de Southgate, para imponer una filosofía que cambie el destino de la selección más decepcionante de la historia.

Así pues, pese al madridismo de Jude Bellingham, el consenso parece que será total a la hora de hablar sobre una posible llegada de Guardiola al banquillo de Inglaterra. Un fichaje que, si la FA es capaz de cerrar podría llevar a los ingleses a ese lugar que solamente alcanzaron allá por 1966, cuando ganaron su único Mundial. Lugar al que no han vuelto y que con Gareth Southgate a los mandos del equipo, va a ser realmente complicado que regresen. Ni con Bellingham, Foden ni con quien sea.