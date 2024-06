Francia, Brasil e Inglaterra creen en ello: Ancelotti y su plan con Mbappé, Vinicius, Bellingham

Una vez que la alegría desborda a orillas de Concha Espina debido al fichaje efectivo de Kylian Mbappé, el lío viene para su míster, un Carlo Ancelotti que dio con la tecla en casi todo en la temporada terminada, la 23/24 -ganado tres de los cuatro títulos en juego para los merengues, entre ellos los dos más importantes, como son LaLiga y la Champions League- y ahora se ve no en la necesidad, sino en la obligación de cambiar las cartas.

El tridente se rompe ¿Y ahora qué?

Uno de los planteamientos tácticos de más sencilla aplicación sobre lo ya construido refiere a situar a Mbappé en la derecha, donde juega Rodrygo Goes, y con ello solucionar el problema (bendito problema) de meter al de Bondy entre lo que ya funcionó en la campaña acabada, pero eso sería simplificar en exceso las posibilidades del galo y sobre todo forzar demasiado con el francés, que rara vez caía a esa banda en el Paris Saint-Germain.

El cambio

Por tanto, la primera idea que le asalta al míster de Reggiolo es trabajar la movilidad más absoluta, de modo que el esquema y la pizarra no varíen en exceso, al menos no lo haga hasta el último tercio del campo, pero sí lo hagan Vinicius, Bellingham y Mbappé, quienes elegirían en cada momento hacia qué lugar caer entre las tres posiciones de ataque; es decir, para no recluir al 10 de les blues en la derecha, mejor es que esta no tenga poseedor fijo. Eso obligará a continuas diagonales y permutas al brasileño, el inglés y el francés, algo complicado de gestionar pero con muchas posibilidades.

Otra opción, también recurrente, es que el inglés empiece a retrasar su posición, con lo cual el carril central lo ocuparían Rodrygo o Mbappé, que también se cambiarían sus posiciones, dejando la banda izquierda al especialista, Vinicius. Ahora bien, eso separa del área al de Birmingham, lo cual no es provechoso, y sobre todo evita un arma que quizá sea demasiado fuerte como para desecharla: Mbappé suele ser más eficiente por la izquierda. ¿Cuál es la mejor vía?