Ni Mbappé ni Antoine Griezmann, es el MVP de Francia en la Euro y ya medita abandonar a Benzema

Una de las mayores sorpresas positivas de esta Eurocopa 2024 ha sido volver a ver a N’Golo Kanté mostrar su mejor versión. El pivote francés ha sido un auténtico muro de contención para los de Didier Deschamps. Y es que, pese a estar jugando en una competición tan lejana a la máxima élite, se pudiera pensar que Kanté ya no es el mismo. Sin embargo, sigue siendo ese jugador insuperable que sea como sea, va a robar el balón sin falta.

Tal ha sido el rendimiento del francés, que fue galardonado como MVP de los dos primeros partidos de Francia en la Eurocopa 2024. Algo ciertamente complicado, teniendo en cuenta que los galos disponen de los mejores jugadores del mundo entre sus filas como lo son Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, los cuales han sido incapaces de hacer partidos tan buenos como Kanté.

Ante esta situación, la pregunta era evidente ‘¿está Kanté acabado en Europa, o todavía tiene cuerda para una última aventura en el viejo continente?’. Pues el ex del Chelsea y Leicester fue muy claro respecto a este tema y en rueda de prensa afirmó que no se ve acabado para Europa: “No, mi carrera en Europa no está acabada”.

Unas palabras, las de N’Golo Kanté que habrán hecho sonar las primeras alarmas en el Al-Ittihad, donde si no tenían suficientes problemas con Karim Benzema, ahora ven como Kanté coquetea con un regreso a Europa, dejando atrás a su conflictivo compatriota.

A partir de aquí, todo son meras especulaciones, pues, hasta ahora no ha habido ninguna noticia sobre el interés de algún equipo europeo por el fichaje de Kanté, el cual, sí que podría plantearse seriamente su futuro en Arabia Saudí si, una vez finalizada la Eurocopa, recibe propuestas interesantes de equipos punteros en Europa.

Así pues, N’Golo Kanté, el MVP menos esperado para la Eurocopa ha comenzado a dejar en el aire su futuro, pues visto el gran rendimiento del galo, tiene capacidad sobrada para regresar al fútbol de máxima élite.