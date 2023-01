Roberto Martínez no hará con CR7 lo de Hazard: se acabó por 2 motivos

Pocas, casi ninguna persona en el mudo del fútbol, sobre todo en la cuesta decreciente de su carrera, se habría negado a aceptar la estratosférica oferta del Al-Nassr a Cristiano Ronaldo, que ha rebasado todas las barreras deportivas. Ahora bien, que CR7 sea el mejor pagado del mundo a su edad no significa que su leyenda y su actual contrato tengan cabida en la idea de futuro de Portugal, esa que tiene en mente Roberto Martínez, cuyos dos axiomas crearán por el luso un cisma en Portugal.

Cristiano Ronaldo es, muy probablemente, el mejor jugador, al menos por rendimiento y títulos, que ha dado el país ibérico, sin embargo, ha aceptado que su momento en el fútbol se va acabando y no solo por marcharse a Arabia Saudí, ya que, como decimos, esa oferta era irrechazable, sino por su edad, que le ha generado limitaciones físicas. Y eso lo sabe el nuevo seleccionador portugués, que no lo tiene entre sus planes a largo plazo y especialmente para la Eurocopa de 2024, y que no piensa repetir el error de Eden Hazard con Bélgica.

Y eso nos lleva directamente a las dos premisas que se ha marcado Martínez en esta su nueva etapa en un combinado nacional. Una tiene que ver con la juventud, que choca frontalmente con CR7. La otra con un estilo de juego que si bien, como anunció, puede variar en lo táctico, conlleva exigencias físicas para las que Cristiano Ronaldo ya no sirve, posiblemente como tampoco lo hacía Hazard en los diablos rojos belgas. Cree Martínez que Portugal es de las pocas selecciones del mundo que por talento y jugadores puede aunar un fútbol de posesión, de dominancia de los rivales, a la vez que intenso y físico. Tiene jugadores para ello.

Si esto lo extrapolamos a la realidad de un CR7 lejos ya de su mejor momento, lo cierto es que para Martínez el desenlace es claro: el ex de United y Real Madrid, entre otros, no entra en sus planes. Futbolistas como Rafael Leão, João Félix o los Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Gonçalo Ramos o Nuno Mendes sí están en esas dos líneas de actuación que se ha marcado, donde CR7, en ellas, solo es un estorbo. No sabe cómo lo aceptará la opinión pública lusa, pero para él su Portugal ya mira hacia delante sin el 7 del Al-Nassr; es más, cree que debió hacer lo mismo con Bélgica y Hazard.