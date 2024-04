Terrible final para Florentino y Laporta: robo del otro Yamal, solo 50M y De la Fuente se indigna

Concluida la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, que se llevaron los de Ernesto Valverde, el club vasco intentará la épica de echar al Atlético de Madrid del último puesto que da derecho a jugar la Champions League la temporada que viene, y en parte lo desea en un intento desesperado por evitar un robo que ya pocas fuentes ven como evitable por parte rojiblanca, uno que no entiende Luis de la Fuente, que huele a Premier League y que molesta a Florentino Pérez y Joan Laporta.

Por diferentes motivos y aunque el Real Madrid y el FC Barcelona se han interesado por Nico Williams, todo hace indicar que su futuro -si bien, como decimos, parece lejano a San Mamés- no apunta a uno de los dos transatlánticos del fútbol español, sino a la todopoderosa liga británica, para la que demostraciones en partidos como la final de la Copa del Rey, los 50 millones de euros que figuran como cláusula de rescisión por el menor de lo Williams son más que asumibles.

Las prioridades de blancos y culés van por otros derroteros

El Real Madrid sigue tratando de encajar a Kylian Mbappé en sus planes, ya saben, junto a Vinicius, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Endrick y veremos si Joselu, Arda Güler y Brahim Díaz, por lo que el jugador de los leones no está entre sus opciones en estos momentos, insistimos, aunque ha interesado. Por su parte el Barça, que sí observó con más atención esta vía recientemente, tiene problemas también de hueco pero sobre todo económicos y eso le impide luchar con los clubs ingleses en este asunto.

En España, dos fijos

Además de amigos, Lamine Yamal y Nico Williams, son ya la pareja de extremos de la Selección Española de Fútbol y para Luis de la Fuente, dos fijos no solo para la próxima Eurocopa de Alemania, sino para el once español en la cita. Y esto se perpetuará durante bastante tiempo, de modo que el seleccionador no entiende que se deje ir un talento tan especial como el del jugador del Athletic, pero fue él quien fijo esa cláusula en su renovación con los zurigorriak y su explosión ya le genera muchos y poderosos pretendientes, que será difícil refrenar.