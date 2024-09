Toni Kroos arremete contra los árbitros: UEFA publica informe sobre la mano de Cucurella en la Euro

En las últimas horas se conoció el informe del Comité de Árbitros de UEFA en el cuerpo arbitral, con el inglés Anthony Taylor a la cabeza, reconoció el error en el duelo de cuartos de final entre Alemania y España por la Euro 2024. En concreto, fue por no marcar penal por mano del defensor Marc Cucurella.

Tras la difusión del informe, Toni Kroos explotó contra los árbitros en la narración de un partido de la Icon League, de la cual es cofundador. “Han tardado tres meses en darse cuenta de que era mano, cosa que todos, casi todos, hicieron al instante. Eso me tranquiliza muchísimo”, señaló.

Notoriamente molesto, se preguntó: “¿Puedo decir ahora que soy campeón de la Eurocopa? Creo que no. No creo que sea posible”.

En el documento que publicó el Comité arbitral de la UEFA se explica lo sucedido en la polémica jugada de la prórroga de los cuartos de final entre Alemania y España. Corría el minuto 107, cuando el futbolista Jamal Musciala tomó el balón fuera del área y remató contra el arco defendido por Unai Simón.

UEFA Referees Committee has now admitted that a penalty should have been awarded to Germany against Spain following Marc Cucurella's handball. The committee has informed the international referees that there was an error in that play and it should have ended in a penalty. The… pic.twitter.com/bDQoTEhHHs