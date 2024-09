La era Ancelotti tendrá su fin: el Madrid busca a su reemplazo; el nuevo Toni Kroos, en 2026

El Real Madrid está atravesando un gran momento con Carlo Ancelotti sentado en el banquillo de suplentes. Sin embargo, su presidente, Florentino Pérez, es un adelantado en el mundo del fútbol y ya piensa en el futuro.

Es que el italiano tiene contrato hasta 2026 y no se descarta que su vínculo termine un año antes por cuestiones personales.

De acuerdo con el diario Sport, en caso de que Carletto decida irse a final de temporada, Florentino tiene decidido ir a buscar a un viejo conocido del Merengue: Xabi Alonso.

