Tumba a Cubarsí y fichaje ‘top’ de Simeone: se entera junto a Pedri y Yamal e ilusiona a Griezmann

El Atlético de Madrid está decidido a cambiar el que ha sido su punto fuerte cuando el equipo ha logrado altas cotas durante los últimos años, la defensa, y para ello el Cholo Simeone ha elegido a un jugador con el que el club colchonero tendría un acuerdo absoluto, pero por el que falta el OK de su club, la Real Sociedad, aunque hay armas suficientes en el Metropolitano para creer en que el fichaje puede hacerse efectivo en próximas fechas.

Clave en la Selección con Luis de la Fuente

Pese a que no hizo ni mucho menos un buen partido ante Irlanda del Norte, Robin Le Normand es uno de los ejes defensivos del actual seleccionador nacional de España, un Luis de la Fuente que siempre lo ha elegido entre los intocables y que lo considera prácticamente fijo en el once; sobre eso, ya veremos. En cualquier caso, el Atlético ha puesto sus ojos en el internacional español y busca un acuerdo con la Real de no más de 30 millones de euros, más que nada porque el jugador quiere vestir de rojiblanco.

Para ello, el club madrileño maneja dos válvulas para el acuerdo. La primera sería convencer al club vasco de que suelte prenda por ese máximo, algo complicado; la segunda tiene que ver con tratar de meter en la operación a Javi Galán, lateral izquierdo titular esta campaña con Imanol Alguacil y que llegó al Reale cedido por el Atlético de Madrid. Con el carrilero las partes ya sí se entienden y el OK parece más cercano en pleno inicio del mercado de fichajes.

Uno de los elegidos

Antes de que se hiciera pública la lista de descartes de España, pocos creían que Pau Cubarsí iba a ser uno de ellos, de los tres elegidos para no continuar, es más, se pensaba que el joven central del FC Barcelona le iba a quitar el puesto en el once precisamente a Le Normand, pero no, el hispano-francés se queda, disputará la Eurocopa y será clave, cosa que por ahora no será el zaguero del equipo catalán. Y como le sucede a De la Fuente, Simeone cree en Le Normand. Y como ellos, también cree un Griezmann que comparte con el defensa la figura de Eric Olhats, el enlace entre el defensor, El Principito y el Atleti.