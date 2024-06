El Nº1 de Deco por delante de Flick se lleva al talento del Barça de 61M: duro inicio de mercado

El FC Barcelona arrancó la configuración de la temporada 24/25 al final de la pasada campaña con Xavi Hernández a los mandos, pero el ya exentrenador culé habló con demasiada franqueza sobre las flaquezas del club y además se descolgó metiendo en su diatriba a Vitor Roque, y resulta que sendas cosas le costaron el puesto, pero al menos la segunda, porque de la primera tenemos evidencia, le da la razón, básicamente porque el talento de 61 millones de euros parece que saldrá más pronto que tarde.

Nuevo récord

No hay registros de precocidad, de máxima brevedad, como el que está a un paso de batir Vitor Roque en el Barça, al que llegó el último y se va a marchar el primero por un precio enorme. Ni Oriol Romeu ni Sergi Roberto, el primer señalado en la lista de salidas en este mercado culé parece el brasileño, al que la Juventus de Turín de Thiago Motta quiere en su equipo la temporada que viene, y el Barça está por la labor de ceder.

Y decimos que batirá un récord porque además de llegar el último (en el mercado invernal) y de hacerlo por una cantidad elevadísima, el Barça acordó pagar entre dimes y diretes 61 millones de euros por el delantero, no hay registros de un desencanto tan precoz. Pero así es, Vitor Roque se ha convertido en un problema y la entidad cederá para que se curta fuera y pueda hacerle recuperar al Barça su inversión en el futuro, allá por 2025. Será difícil.

El que pudo ser

Lo curioso es que sería el ex Barça, Motta quien puede llevarse a Roque, un entrenador de la Vecchia Signora que llega a la escuadra juventina con las ideas claras y tras una temporada enorme, también de récord, en el Bolonia. Paradójicamente, como decimos, Motta era uno de los favoritos de Deco para sustituir a Xavi pero su alternativa no triunfó, quedándose el puesto en mano de Hansi Flick. Ahora, si se concreta lo de Roque y con vistas a la campaña 24/25 puede darse el caso de que dos ex del Barça se las hagan pasar canutas a Flick, Deco y compañía.