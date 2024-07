Y de súbito, el Barça paralizado: 100M, la gran joya del mercado y João Félix acabará en otro equipo

Uno de los culebrones del verano puede resolverse por la vía rápida y en dirección muy diferente a lo que se pensaba si la gran joya del mercado permite que se haga el traspaso más costoso de este, lo que, a su vez, facilitaría una opción cada vez más atractiva para un bloqueo estratégico que tendrá difícil resolución para un jugador clave para el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. O lo que es lo mismo, João Félix puede acabar en un destino que nadie esperaba.

La pieza clave por la que puja toda Europa

Si toda Europa -la más pudiente, claro- no puja por João Neves, al menos una buena parte de los clubs más importantes de Europa sí lo hace. Hablamos de conjuntos como el Arsenal, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Liverpool o Bayern de Múnich. Eso sí, precisamente por el número de pretendientes y el tipo de jugador que es el futbolista del Benfica, de solo 19 años, el problema es grande, de no menos de 100 millones de euros.

Esa es la tasación mínima que se espera en Portugal se pague por el jugador, y lo espera la opinión pública inglesa, portuguesa y alemana, pero también un Benfica que cuando tenga ese dinero en caja atacará la otra posibilidad, la de João Félix, la cual ya estaría negociando. Por eso, pese a lo que pueda parecer, que el menino de ouro acabe de vuelta en su anterior equipo ya no es una opción descabellada, para empezar porque a su club propietario, el Atleti, le interesa.

Tengan en cuenta que el problema de João es que tiene un contrato de larguísima duración con un club madrileño que no lo quiere y al que el mismo futbolista no quiere volver, pero, claro, está el hecho de que los rojiblancos abonaron 127 millones por él, de modo que quieren quitárselo de encima pero no a cualquier precio. El Barça pretende un precio ridículo y en ausencia de él, una cesión, por lo que, como comprenderán, para los intereses colchoneros es mucha mejor vía la del Benfica, que le pagaría más (si sale Neves por aquella cifra) y juega en otra liga.