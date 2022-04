Tras Dani Alves, Laporta quiere hacer que el argentino vuelva al Barça

Joan Laporta parece tener clara cual es la filosofía que quiere implantar en esta segunda etapa como presidente del FC. Barcelona y que también llevó a cabo en su primer mandato: rodearse de hombres de la casa, de gente de su confianza que conozcan bien el club. El presidente entiende que la fórmula para lograr el éxito es tener cerca a las personas que mejor conozcan la entidad, y desde su llegada no ha hecho otra cosa que implantar su idea y política de gestión. Si en un primer mandato llevó al equipo a lo más alto tras poner a Guardiola en el banquillo, ahora ha vuelto a repetir la fórmula poniendo a Xavi Hernández, falta por ver si le dará o no el mismo rendimiento, el de Terrasa va por buen camino.

Poco después hacía regresar al vestuario una de las leyendas más icónicas del club durante su etapa como presidente del FC. Barcelona y después con el resto de mandatarios, Dani Alves regresaba a casa, y pocas semanas después, hacía callar a todo el que cuestionaba su fichaje debido a su edad. El rendimiento del brasileño es altísimo y desde Can Barça ya se planean alargarle el contrato. No parece haber pasado los años por el ex del Sevilla.

Pero la reconstrucción del Barça sigue adelante, y como a Joan Laporta le gusta rodearse solo de gente de confianza y que conozca bien el club, tiene pensando ofrecerle un puesto como entrenador en los filiales de La Masia a otra leyenda del barcelonismo, hablamos nada más y nada menos que de Javier Mascherano.

El mediocentro argentino aterrizó en el Camp Nou en el verano de 2010 procedente de la Premier League tras el pago de 22 millones de euros al Liverpool. Vino bajo el mandato de Joan Laporta y se fue 8 temporadas después con Bartomeu al frente. En el verano de 2018 decidió poner punto y final a su etapa en el FC. Barcelona y tan solo dos años después, tras un breve paso por la Superliga China decidió colgar las botas.

Ahora, quien apostase por él en 2010, quiere ofrecerle la vuelta a Barcelona, goza de su confianza, como Guardiola, Xavi, Dani Alves o Sergi Barjuan y quiere que entrene a las futuras generaciones azulgranas. Actualmente se encuentra entrenando la selección sub-20 de Argentina, país desde donde le siguen varios clubes para ofrecerle el puesto de entrenador.