Dani Alves, Araújo y otros cracks atemorizan a Xavi contra el Nápoles

El FC Barcelona lleva manifestando a lo largo del curso un gran número de problemas que están lastrado la consecución de los objetivos, con especial trascendencia en una Champions League de la que el equipo cayó eliminado en la fase de grupos. Los agujeros defensivos fueron desgarradores durante la etapa de Ronald Koeman al frente del banquillo y con Xavi Hernández esa dinámica sigue siendo sumamente preocupante.

Por ende, el compromiso que tiene que disputar el conjunto blaugrana con el Nápoles con motivo de la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League genera un gran problema en este apartado ya que Xavi no podrá contar con los dos futbolistas de la línea defensiva que mejor rendimiento han ofrecido en las últimas semanas, Dani Alves y Ronald Araújo.

El lateral derecho brasileño fue el elegido por el entrenador para quedarse fuera de la competición dado que solamente tres de los cuatro fichajes realizados por el club en enero tenían cabida en este torneo. Alves fue el sacrificado por el técnico barcelonés atendiendo a que Adama, Ferran y Aubameyang podría resultar más decisivos a la hora de la verdad, pero la ausencia del sudamericano también podría conllevar consecuencias muy notorias dado que las alternativas que maneja el técnico para cubrir el lateral, Dest y Mingueza, no vienen dejando sensaciones buenas.

Además, la baja de Ronald Araújo -este por lesión- también supone un gran contratiempo para afrontar el encuentro contra el Nápoles, sobre todo porque el conjunto italiano tiene mucho peligro al contrataque y el zaguero uruguayo tiene mucha capacidad para desbaratar ofensivas rivales a campo abierto.

Las ausencias de Alves y Araújo no serían un gran motivo de preocupación si Xavi tuviera a su disposición alternativas de garantías para poder subsanar su baja, pero tal cosa no sucede así. Muchos de los problemas que ha manifestado el equipo en los primeros meses del curso han sido protagonizados por los mencionados Dest y Mingueza en el carril derecho y por Lenglet y Eric García en el eje la zaga, dos jugadores cuyo nivel dista mucho de ser el esperado en Can Barça.

En definitiva, unos por ausencia y otros por bajo rendimiento, todos estos futbolistas se han convertido en la gran preocupación de Xavi y Joan Laporta para afrontar el choque contra el Nápoles, que tratará de aprovechar al máximo esta circunstancia.