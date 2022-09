Europa desenmascara al United: Casemiro no es el remedio y CR7 lo paga

El Manchester United pone fin a su extraordinaria racha de cuatro victorias seguidas tras su tropiezo en casa por 0-1 ante la Real Sociedad en la primera jornada de la Europa League. Los ‘Red Devils’ mostraron actitud y entrega, pero no terminaron de mostrar un orden que les llevara a manejar los tiempos del partido. La titularidad de Casemiro y de Cristiano Ronaldo fue noticia, aunque lo cierto es que su actuación dejó mucho que desear y no cumplieron con las expectativas. Los 70 millones invertidos en el brasileño generaban en Old Trafford la ilusión de ver por fin al organizador que liderara el centro del campo, pero la Real acaparó el balón sin parar de hacer correr a sus rivales detrás de él.

El partido estuvo muy competido, pero fue el conjunto donostiarra el que demostró mayor calidad técnica a la hora de tener la posesión y proponer las mejores ocasiones. Todo ante la desesperación de un Cristiano Ronaldo que empieza a pagar las consecuencias de no haberse marchado del equipo, tras ser protagonista del culebrón del verano por su deseo de jugar la Champions. A pesar de tener un inicio complicado a las órdenes de Ten Hag, el técnico holandés confío al fin en el astro portugués como titular en la Europa League. Una muestra de que, finalmente, cuenta con él después de afirmar a principios del curso que quien no mostrara compromiso no jugaría en el equipo.

El gol de la victoria de la Real lo marcó Brais Méndez tras un discutido penalti por una dudosa mano de un jugador del Manchester United. El ex del Celta batió a la perfección a De Gea para materializar el triunfo de los de Imanol.

El Manchester United había escalado hasta la quinta posición en la Premier League, pero recibe un duro golpe del que deberá levantarse lo antes posible. La Europa League se ha encargado de destapar las vergüenzas de un equipo que sigue en proceso de construcción después de la gran cantidad de dinero invertida en fichajes este verano. En las manos de Ten Hag está hacer ver a los suyos que pueden volver al camino del triunfo.