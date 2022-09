Casemiro se arrepiente con CR7: echa de menos a Kroos y al Bernabéu

El traspaso de Casemiro al Manchester United ha sido una de las grandes bombas de este mercado de fichajes. No sólo por su precio, ya que ha dejado en la caja del Real Madrid más de 70 millones de euros, sino por la forma en la que se produjo, prácticamente de la noche a la mañana, y porque suponía romper uno de los tridentes más mágicos que ha dado la historia del fútbol reciente como era el del brasileño, Toni Kroos y Luka Modric.

La decisión Casemiro se precipitó en apenas unas horas pese a que posteriormente reconoció que llevaba tiempo dándole vueltas a una posible marcha del Real Madrid, y además la oferta del Manchester United en el plano económico era algo prácticamente irrechazable pese a que en lo deportivo los red devils no estén ni de lejos en el mejor momento de su historia. Sin embargo, el brasileño se ha encontrado desde su desembarco en el estadio de Old Trafford con que las cosas quizás no vayan a ser tan fáciles para él como se podía esperar en un inicio.

La vitola de fichaje súper estrella parecía algo más que suficiente como para pensar que Casemiro iba a entrar al once inicial prácticamente nada más llegar, pero lo cierto es que le está costando a Erik Ten Hag apostar por él. Hace ya casi tres semanas que el centrocampista llegó a Inglaterra pero su adaptación al equipo está yendo un poco más lenta de lo esperado ya que todavía no sabe lo que es formar en el once titular de los red devils. Casemiro, es cierto, ha jugado en todos los partidos en los que ha estado disponible pero su presencia en el equipo se ha visto reducida tan sólo a minutos en las segundas mitades. Incluso Cristiano Ronaldo, destronado, ha jugado más que él.

En el lado contrario de la balanza aparece el ejemplo de su compatriota Antony, el delantero que recaló en el último día de mercado en el United procedente del Ajax por casi 100 millones de euros y que, a las primeras de cambio, en su primera aparición en el equipo, fue titular y de hecho se estrenó con gol. Así las cosas, Casemiro va a tener que seguir peleando para tener un estatus similar al que tenía en el Real Madrid porque hay otros que le han superado en cuanto a rapidez de adaptación.