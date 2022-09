Cristiano en cólera: el plan es con Rashford y no con él, alerta PSG

Después de un titubeante inicio de temporada, el Manchester United ha dado la vuelta a la tortilla y ha conseguido una buena racha de resultados que le sitúan de nuevo en la parte alta de la clasificación. Esto se debe en parte al gran momento de forma de su delantero, Marcus Rashford, que ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos y que, según ‘The Sun’ está en conversaciones con los ‘Red Devils’ para ampliar por cinco años su contrato que termina la temporada que viene. La razón, aparte de retener a un prometedor talento de la casa, es también el interés del PSG en hacerse con los servicios del inglés, que no hace mucho pensaba bastante en la posibilidad de poner rumbo al Parque de los Príncipes.

Así las cosas, quien queda a la sombra en esta historia no es otro que Cristiano Ronaldo. El astro portugués termina también contrato la temporada que viene y nadie se ha puesto en contacto con él por su futuro, lo que no es plato de buen gusto para un jugador que, pese a su deseo de salir en verano, se ha terminado quedando y trabajará como uno más para el equipo. Una muestra más de que en Old Trafford no quieren tirar la casa por la ventana, aunque ello suponga relegar a un ‘crack’ luso que ha empezado la campaña como suplente a las órdenes de Erik Ten Hag.

Un técnico holandés que no esconde sus cartas y afirma en nombre del United tener controlada la situación por Rashford: “Veo a Marcus feliz, veo algunas fases en su juego que podríamos mejorar y trabajamos muy duro los últimos dos meses y medio con él en diferentes aspectos y realmente le gusta. Él quiere trasladarlo a la cancha. Comienza con felicidad, viene todos los días sonriendo”, apuntó.

Todo sobre un Rashford que la temporada pasada pensó en alejarse de Manchester dado su escaso protagonismo a las órdenes de Ralf Rangnick. La opción del PSG estuvo y está encima de la mesa, pero el jugador atraviesa un momento dulce con Ten Hag que bien puede valer su definitiva renovación.