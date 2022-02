Tras Dani Alves, Xavi se prepara para el regreso de otra leyenda

Un viejo conocido de Xavi Hernández será el próximo rival al que tendrá que enfrentarse el Barça en la próxima ronda de la Europa League. Ayer se realizó el sorteo de los octavos de final y al conjunto azulgrana le ha tocado como rival al Galatasaray turco. El resto de duelos son el Glasgow Ranger vs Estrella Roja, Sporting Braga vs Mónaco, Oporto vs Lyon, Atalanta vs Bayern Leverkusen, Sevilla vs West Ham, RB Leipzig vs Sp. Moscú y Betis vs Eintratch de Frankfurt.

El Barça se medirá por lo tanto al Galatasaray, que actualmente se encuentra la 13ª posición de la liga turca. En su plantilla se encuentra un antiguo portador de la camiseta azulgrana, Arda Turán. Desde que se fuera de la liga española el ex del Atlético ha pasado por los equipos de Basaksehir, donde ha estado tres temporadas, y desde 2020 en su equipo actual con el que se enfrentará al conjunto de Xavi Hernández.

Así, Arda Turán volverá a casa en donde vistió la elástica azulgrana durante tres años, desde 2015 a 2018 tras ser fichado al Atlético de Madrid, equipo con en el que desprendió su mejor fútbol. Con el Barça el extremo consiguió ganar dos ligas (2015 y 2017) aunque su etapa en el conjunto catalán estuvo marcada por las lesiones. En ninguna de sus tres campañas llegó a pasar de los 18 partidos en la competición doméstica.

Tras su mala racha en el Cam Nou, Arda Turán regresaba a Turquía en donde esperaba recuperar su mejor nivel, pero no fue así, en su etapa en el Basaksehir ha estado envuelto en varios polémicas, la mayoría de ellas relacionadas por su vida nocturna y su mal estado de forma, debido a ello, su participación fue cada vez a menos y el club decidió traspasarlo al Galatasaray, donde en su primera temporada (2020-2021) disputó 32 partidos y volvió a verse a aquel jugador desequilibrante en la banda que era un dolor de cabeza para las defensas rivales.

Este año, el extremo turco debido a una lesión que le ha tenido apartado gran parte de la temporada del terreno de juego hasta comienzos de este mismo año, no ha conseguido disputar más de 7 encuentros, 3 de ellos en la Europa League, y poco a poco va entrando más en los planes del técnico del equipo turco. Si su progresión sigue el camino correcto, seguro que tendrá minutos en la eliminatoria ante el FC. Barcelona y en el Camp Nou.