1 de enero y le piden que vacíe la taquilla y se vaya porque Flick no lo quiere ni un día más en el Barça

Con el mercado de fichajes de invierno abierto, el FC Barcelona está pendiente de los movimientos que se puedan producir en la plantilla. Parece improbable que puedan haber incorporaciones por los problemas económicos que tiene la entidad azulgrana, por lo que todos los ojos estarían puestos en la carpeta de salidas. Algunos jugadores que no cuentan para Hansi Flick podrían hacer las maletas en este mes de enero.

Uno de ellos es Ansu Fati, el delantero que no está teniendo buena suerte con las lesiones. Aunque ahora ya está recuperado y disponible para el entrenador, el alemán ya no confía en él y ha pedido a la dirección deportiva que le busque otro destino porque no va a tener minutos en el Barça. Todos los atacantes que tiene el técnico están por delante de Ansu y su situación no va a cambiar.

Ansu, en la puerta de salida

Esta temporada solo ha sido titular en uno de los siete partidos que ha podido disputar. En pretemporada ya sufrió una lesión que lo tuvo fuera de la gira por los Estados Unidos y le impidió empezar bien el curso, ya que estuvo de baja hasta finales de septiembre. Cuando volvió, estuvo muchos encuentros en el banquillo o disputando pocos minutos sobre el terreno de juego.

Y hace poco más de un mes, se volvió a lesionar en un entrenamiento, un auténtico calvario para el extremo de tan solo 22 años. Las lesiones le están afectando en los últimos años y no puede acabar de explotar debido a ellas. Aunque ahora se ha recuperado, se le ha acabado la paciencia a Flick y ya le ha comunicado que no tiene sitio en el Barça y lo mejor para su carrera es abandonar el club.

Las opciones del delantero

El club azulgrana estaría encantado de desprenderse definitivamente de Ansu, ya que el atacante tiene un salario elevado a pesar de que no está teniendo minutos. Sin embargo, está por ver si algún equipo estará dispuesto a arriesgarse por un futbolista con un estado físico dudoso y, además, con un sueldo anual muy alto. Lo más probable es que el delantero se vuelva a ir cedido como ya hizo la temporada pasada.