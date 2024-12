2 jugadores del Barça no celebraron el gol de Frenkie de Jong en Mallorca

Frenkie de Jong ha perdido mucho peso en el vestuario del Barça. El neerlandés, que hasta no hace tanto era uno de los líderes de la plantilla, ya no tiene el mismo poder, ya que los líderes han pasado a ser otros jugadores. Dentro del vestuario crecen las críticas hacia De Jong, que en las últimas semanas se ha mostrado muy seco, al estar enfrentado con el club por los problemas para la renovación.

Y esta animadversión hacia De Jong se vio en el partido contra el Mallorca, en el que el neerlandés fue suplente. El jugador salió en la segunda mitad, con el rostro serio, y logró marcar un gol. En la celebración, sin embargo, no se vieron demasiado contentos a 2 jugadores, Dani Olmo y Pedri, que están hartos de las formas de De Jong.

El gesto de De Jong que enfadó a Olmo

Todo se torció la temporada pasada, cuando Frenkie de Jong cargó con dureza contra el Barça y contra la prensa en Nápoles, en la previa de un partido trascendental de la Champions League. Aquel gesto no gustó nada a sus compañeros, que entendieron que no era el momento de hablar de temas personales, ya que el entorno se encendió cuando no tocaba.

A todo ello se han ido añadiendo gestos de De Jong en los que ha confirmado que en estos momentos piensa mucho más en él que en el colectivo. Dani Olmo, por ejemplo, vio como De Jong celebraba con el rostro serio su gol en Vigo, un feo que al catalán no le sentó bien.

Pedri no entiende las quejas de De Jong

Pedri, por su parte, está cansado de las caras de De Jong en los entrenamientos, pero sobre todo de su presión para ser titular, ya que el canario sería uno de los perjudicados. Pedri también pasó por problemas físicos constantes, pero agachó la cabeza y se puso a trabajar, para volver a su mejor versión.

De Jong, en cambio, se negó a operarse el tobillo y ahora está presionando al Barça para lograr la renovación. La situación es tensa, pero el neerlandés ya no tiene peso en el vestuario. Su futuro se aleja del Barça.