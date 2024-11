Las ofertas que llegan por Frenkie de Jong sacan los colores al Barça

El FC Barcelona está viviendo una situación muy complicada con Frenkie de Jong. El centrocampista ya volvió hace semanas de su lesión de tobillo que le tuvo fuera de combate varios meses, pero su rendimiento no está siendo el deseado y las ofertas que llegan por él desde fuera son irrisorias comparado con lo que costó lo que se pedía años atrás por su venta. El holandés es un serio problema en el club.

La dirección deportiva ha intentado renovarlo, pero el jugador no ha dado ninguna respuesta a las ofertas que ha recibido y hay muchas dudas en la entidad de si quiere continuar o no. A Joan Laporta le gustaría venderlo y recuperar parte de la inversión que se hizo con su fichaje, pero el gran problema que hay es que los clubes saben el estado de forma de De Jong y las ofertas son muy bajas.

Ofertas muy pobres por De Jong

El caché del futbolista está en caída libre y las cantidades que se ofrecen por el neerlandés no llegan ni a los 40 millones de euros, cuando hace un par de temporadas su valor de mercado superaba por dos a esa cantidad. De hecho, el Barça lo intentó vender hace unos años al Manchester United por una cantidad entre 70 y 80 millones, pero De Jong prefirió quedarse en Barcelona.

Ahora, la situación es completamente distinta y el jugador no tiene prácticamente valor en el mercado, al menos para que un equipo grande ponga una gran suma de dinero sobre la mesa por él. Esto está preocupando al club azulgrana, ya que si De Jong decide no renovar se le tendría que vender el próximo verano para que no se fuese libre dentro de dos, pero el Barça podría no recibir mucho dinero en el traspaso.

El PSG, interesado... A coste cero

En este sentido, uno de los equipos que se ha interesado por el holandés es el PSG, pero con una condición: que venga a coste cero. Nasser Al-Khelaïfi le ha pedido al centrocampista que espere dos años, hasta 2026, cuando acaba su contrato con el Barça, y llegue libre al conjunto parisino. El máximo mandatario de la entidad francesa le ha ofrecido una prima de 15 millones si llega a coste cero a Francia.