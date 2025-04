40+20 millones para salir del Barça de inmediato, pero Joan Laporta pide 60 en un único pago

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y ya hay una hoja de ruta diseñada con los jugadores que podrían abandonar el conjunto azulgrana el próximo verano. En ella, aparece uno que, a pesar de que ha renovado recientemente su contrato con la institución culé hasta el 30 de junio de 2031, podría tener abierta la puerta de salida si llega una oferta en condiciones.

Es el caso de Ronald Araujo, el polémico defensa que ha traído muchos dolores de cabeza a la dirección deportiva. Aunque finalmente renovó su vínculo, es posible que solo fuera un simple trámite para evitar que se fuera gratis el año que viene, por lo que el próximo verano podría estar, de nuevo, en el mercado. Las primeras ofertas por él ya han llegado y el Chelsea está dispuesto a ofrecer 40 millones de euros fijos más 20 en variables, pero ha sido rechazada.

Laporta pide 60 millones inmediatos para dejar salir a Araujo

Joan Laporta estaría pidiendo un mínimo de 60 millones en un único pago para dar el sí inmediato a su salida. Teniendo en cuenta que el uruguayo no es titular con Hansi Flick, no es una pieza indiscutible en los esquemas del técnico alemán y en el futuro del Barça, por lo que el club no tendría ningún problema en dejar salir a Araujo si la oferta económica que llega a los despachos es decente.

De momento, la que ha llegado de Londres, no lo ha sido, ya que aunque es similar a la cuantía, el presidente quiere mejores condiciones de pago. No se descarta que acabe existiendo una subasta por él en el mercado, algo que beneficiaría muchísimo al conjunto azulgrana, ya que solo vendería el jugador al mejor postor, a pesar de que el central también tendría que estar de acuerdo con su destino.

El uruguayo no ha acabado de adaptarse al estilo de juego de Flick

Por lo tanto, lo más probable es que Araujo abandone el Barça a final de temporada, viendo que no será titular bajo las órdenes de Flick y que no se ha acabado de adaptar al estilo de juego que ha intentado proponer el entrenador alemán esta temporada.