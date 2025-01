Al-Khelaïfi comunica al Barça que el PSG está en disposición de pagar la totalidad de la cláusula

El FC Barcelona anunció la renovación de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2031, a pesar de que el uruguayo tenía pie y medio fuera del club unos días antes. Estaba todo preparado para su salida rumbo a la Juventus de Turín, el equipo que más se había interesado por él, pero después de una conversación con Deco, el director deportivo azulgrana, el jugador cambió de idea y decidió quedarse en el Barça.

Sin embargo, su decisión podría cambiar en los próximos meses, coincidiendo con el mercado de fichajes de verano. El conjunto catalán no señaló la cláusula de rescisión del futbolista, y aunque antes era de 1.000 millones de euros, con este nuevo acuerdo podría haber bajado considerablemente por si el defensa decide irse finalmente a final de temporada. Por eso, hay un equipo que estaría dispuesto a pagar la cláusula actual: el PSG.

El PSG irá a por Araujo en verano

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del conjunto parisino, ya ha comunicado al Barça que su club estará en disposición de pagar la totalidad de la cláusula que tenga a partir del próximo verano. Algunos rumores la sitúan en unos 80 millones, un precio asequible para las arcas financieras de la entidad francesa y un dinero que vendría muy bien para los azulgranas, a pesar de perder a un jugador como Araujo.

Joan Laporta no va a retener a nadie que no esté contento y ya lo avisó al propio futbolista cuando, en un principio, pidió salir de Barcelona para ir a Turín. Aunque luego cambió de opinión, el presidente sabe que los próximos meses serán claves, y si Hansi Flick no le da las oportunidades suficientes, el uruguayo podría volver a pedir su marcha del club, aunque ahora se ganaría más dinero con su traspaso si la cláusula de la que se habla es cierta.

La decisión, en los próximos meses

Por lo tanto, la temporada dictará sentencia. Si el jugador no se siente a gusto, pedirá irse, y ve al PSG como un destino muy apetecible, teniendo en cuenta que Luis Enrique es un gran admirador suyo y le haría el líder la defensa, algo que en el Barça hay dudas sobre si lo es o no. Por otra parte, rechazaría esta vez ir a la Juventus si los italianos cambiaran de entrenador y llamaran a Xavi Hernández para ocupar el puesto.