Joan Laporta ha rechazado 50 millones porque el Barça fija la venta en 70

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y se prevé que en el mercado de verano haya mucho movimiento. A parte de los fichajes que se puedan hacer, las salidas también serán fundamentales y hay un jugador que podría tener todos los números de salir si no acaba bien la presente temporada, aunque haya renovado su contrato con el club hace un par de semanas.

Se trata de Ronald Araujo, que a pesar de que alargó su vinculación con la entidad azulgrana hasta 2031, los rumores siguen apuntando a una posible salida del uruguayo en verano. Se cree que su cláusula de rescisión ha bajado considerablemente, por lo que los grandes equipos europeos seguro que se interesan por un defensa potente. De hecho, una oferta ya ha llegado a los despachos, pero ha sido rechazada.

El Barça ha recibido una oferta por Araujo

Un equipo de la Premier League habría ofrecido 50 millones de euros por el futbolista, pero Joan Laporta habría fijado la venta en unos 70 millones, variables a parte. Si Araujo decide marcharse, el Barça no le cerraría la puerta si llegase una oferta en condiciones a las oficinas culés, como ha pasado en este mercado de invierno, donde el jugador tenía pie y medio fuera del club antes de la renovación.

Por lo tanto, lo que queda de curso será clave para conocer el futuro de Araujo. Si Hansi Flick decide confiar en otros centrales, como pasó antes de la lesión de Iñigo Martínez, es posible que el uruguayo decida marcharse definitivamente del conjunto catalán en verano para tener más oportunidades y ser el líder en defensa en otro equipo. La pelota estará en el tejado del técnico alemán.

El club no lo quiere vender... Salvo oferta importante

El Barça lo tiene claro: no va a vender a Araujo si no llega ninguna oferta importante. El club no tiene necesidad de desprenderse del uruguayo, y solo aceptará su salida si él lo pide a final de la campaña y viene con una buena oferta económica entre manos. Si no es así, el futbolista se quedará.