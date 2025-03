Al-Khelaïfi ofrece 40 millones y Joan Laporta, la cláusula, pero el jugador pide ser titular o se irá al PSG

El FC Barcelona lleva tiempo recibiendo ofertas de los grandes clubes europeos por algunos de sus jugadores más importantes de cara a la próxima temporada. Los equipos intentan hacerse con futbolistas que no están siendo del todo protagonistas en el conjunto azulgrana para intentar llevárselos, pero de momento, no ha funcionado. Aun así, si la situación no cambia en uno de los casos, podría llegar a suceder.

Se trata de Fermín López, uno de los jugadores de rotación que tiene Hansi Flick en la plantilla. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha llegado a ofrecer 40 millones por él, pero Joan Laporta los ha rechazado inmediatamente y ha pedido la cláusula de rescisión, que es de unos 500 millones de euros, un precio prohibido incluso para una entidad como la francesa. Sin embargo, el centrocampista ha pedido un cambio en su situación.

Fermín López pide tener más minutos o se irá al PSG

El andaluz no está siendo un titular indiscutible bajo las órdenes del técnico alemán y cree que ha demostrado que lo puede ser. Por eso, ha pedido ser titular o, al menos, tener más minutos en el terreno de juego para quedarse en el Barça, y si esto no sucede, podría acabar traicionando al conjunto azulgrana e irse al PSG, uno de los clubes enemigos que tiene la entidad culé por todo lo que ha pasado en los últimos años.

En los últimos cinco partidos, Fermín solo ha jugado 45 minutos en uno de ellos, cuando salió en el once titular, y aun así fue sustituido al descanso. Eso no le gustó nada al jugador, que ha visto como ha perdido protagonismo en un momento crucial de la temporada, y teme que la situación vaya a más y no esté en disposición de entrar al campo en muchos de los encuentros que quedan.

El andaluz tomará una decisión el próximo verano

Por eso, le ha exigido a Flick y a Laporta tener más minutos o el próximo verano pensará seriamente en abandonar el club. El andaluz quiere quedarse muchos años más en el Barça y triunfar aquí, pero también quiere poner por delante su carrera, y si ve que en el conjunto catalán no puede desarrollarla, pedirá irse.