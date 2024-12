Alejandro Balde tiene los días contados en el Barça

Alejandro Balde estaba llamado a ser el lateral izquierdo del FC Barcelona para muchos años, pero la situación podría cambiar. El rendimiento que está dando el barcelonés esta temporada está siendo muy irregular y empiezan a crecer las dudas en la dirección deportiva sobre su futuro. En el club confiaban mucho en él y lo veían una pieza clave, pero si no mejora, será colocado en el mercado para una venta.

Aunque sería dolorosa, especialmente para Lamine Yamal, los azulgranas necesitan a los mejores jugadores de Europa para poder luchar por todos los títulos. El problema con Balde es que no termina de explotar y consolidarse como uno de los mejores laterales izquierdos del continente y eso está afectando al rendimiento de toda la defensa de Hansi Flick. Por eso, el técnico alemán quiere cambios.

Balde, más fuera que dentro del Barça

A Joan Laporta no le temblaría el pulso si llegara una oferta en condiciones por el lateral. Le tiene cariño porque ha salido de la Masía y había empezado bien su carrera en el Barça, pero se ha estancado un poco y el club no puede permitirse esto. Además, su competencia, Gerard Martín, tampoco convence demasiado, aunque haya renovado recientemente, y no tiene una gran proyección por delante.

En ese sentido, la dirección deportiva ya se ha puesto manos a la obra para intentar encontrar un futbolista para el carril izquierdo. El sueño culé sería Alphonso Davies, pero la operación es muy complicada y parece que el canadiense renovará con el Bayern de Múnich. Otro jugador en el que el Barça habría puesto el punto de mira es Nicolas Bosshardt, brasileño de 17 años del Sao Paulo que ha sido vinculado con los azulgranas.

Reforzar la defensa, prioritario

El conjunto catalán está atento al mercado de fichajes porque sabe que reforzar toda la defensa es una opción prioritaria de cara a la temporada que viene. Después de cerrar el fichaje de un central con Jonathan Tah, ahora los esfuerzos se pondrán en el lateral izquierdo, con Balde en peligro por si se le acaban abriendo las puertas para buscarse un nuevo destino.