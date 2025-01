Ansu Fati entra en el intercambio estrella que el Barça está intentando cerrar antes del 31 de enero

Joan Laporta y Deco hacen números para liberar masa salarial antes del 31 de enero. En los últimos días, al Barça se le presentó la oportunidad de fichar a Marcus Rashford, y fue imposible decir que no. Sin embargo, hay un problema: el club ha adoptado la regla 1:1, por lo que necesita vender a algún futbolista de la plantilla antes de poder ir en busca del delantero inglés. El jugador apuntado para salir es Ansu Fati. Aunque no interesa al Manchester United, su salida es clave para destrabar esta negociación que, sin dudas, servirá para mejorar la línea de ataque.

El canterano de 22 años regresó al club tras su paso por el Brighton de la Premier League, pero no tuvo la continuidad deseada y, por pedido expreso de Hansi Flick, permaneció en la plantilla. Sin embargo, las reiteradas lesiones, sumadas a su bajo nivel, hicieron que el técnico alemán no lo tenga en cuenta para el resto de la temporada. Una muestra de ello es que Ansu Fati no formó parte del equipo en las últimas cuatro convocatorias. La ecuación es simple: si quiere volver a jugar, deberá irse.

Barça escucha ofertas

Ante esta situación, Laporta se reunió con Jorge Mendes, representante de Ansu Fati, para resolver el futuro del jugador. Aunque tiene ofertas de equipos de la Premier League como West Ham y Tottenham, su salida no es sencilla debido al alto salario que percibe en el club culé.

Laporta fue claro al respecto y ya le manifestó a su entorno que necesita liberar masa salarial para concretar el fichaje de Rashford. Además, entiende que, dada la delicada situación financiera que atraviesa la institución blaugrana, no puede permitirse pagar semejante contrato por un futbolista que no está en los planes del entrenador. Por si fuera poco, su vínculo con el club termina recién en 2027.

La llegada de Rashford

El fichaje del delantero de 26 años supone un salto de calidad para la plantilla del Barça. Además de ser una alternativa para Robert Lewandowski, el jugador inglés también puede desempeñarse como extremo.

De esta forma, el FC Barcelona se prepara con todo para afrontar la parte más exigente del año.