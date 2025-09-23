Ansu Fati no va a volver al Barça mientras Hansi Flick sea el entrenador, la relación está rota

La sonrisa ha vuelto a dibujarse en el rostro de Ansu Fati. El delantero formado en las categorías inferiores del Barça está comenzando a ver la luz al final del túnel en el Mónaco. Después de ser incapaz de recuperar su mejor versión con Xavi, en el Brighton de Roberto de Zerbi y de perder toda la confianza de Hansi Flick, Ansu Fati ha vuelto a ver portería y a sentirse un crack de la mano del conjunto del Principado, donde en los últimos dos partidos ha sido capaz de ver puerta hasta en tres ocasiones.

Con sus tantos, Ansu ha demostrado al mundo y a él mismo que, por muchos problemas físicos que tenga, sigue siendo un jugador con un olfato goleador único. Y es que eso o se tiene o no se tiene, y Ansu Fati siempre evidenció que lo lleva en sus venas. Es un goleador de los pies a la cabeza y sus tres goles con el equipo del Principado han demostrado que puede volver a ser un jugador más que interesante.

Flick no se cree a Ansu

Sin embargo, el problema de Ansu Fati a la hora de acabar de cumplir su sueño y ganarse su regreso al Barça pasa por Hansi Flick. El entrenador alemán acabó muy decepcionado con Ansu Fati durante la pasada temporada y no quiere volverlo a ver a sus órdenes. De hecho, en verano ya dejó claro que si no salía iba a ser un grave problema, porque no estaba por la labor de tenerlo en la plantilla poniendo malas caras por no jugar.

La realidad es que Flick no cree para nada en Ansu Fati, no le ve el nivel necesario para poder convertirse en un jugador para el Barça y mucho menos después de los problemas de convivencia que ocasionó por su falta de minutos. Se negó a salir y acabó muy mal con Hansi Flick, lo que lo ha dejado sentenciado, la relación está rota por completo.

Así pues, a pesar de que la ilusión es grande y las sensaciones con Ansu comienzan a ser buenas gracias a su doblete, la realidad es que mientras Hansi Flick siga al frente del conjunto catalán no parece que el canterano vaya a volver a vestir la elástica blaugrana.