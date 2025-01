Ansu Fati pide más dinero al Barça para salir

Ansu Fati deberá irse del Barça si quiere tener minutos en lo que resta de la temporada. El canterano no formó parte de las últimas tres convocatorias y es un hecho que Hansi Flick se hartó de las reiteradas lesiones que le impiden tener regularidad con el primer equipo. Sobre la mesa tiene varias ofertas, pero la cuestión es que el futbolista quiere seguir cobrando el mismo salario que percibe actualmente. Joan Laporta, en tanto, no ve la hora de que el jugador se vaya para sacarse de encima su alto contrato, el cual vence en junio de 2027.

En los últimos días, el joven de 22 años recibió llamados del West Ham, Tottenham y el Besiktas de Turquía. Pese a que su paso por el Brighton tuvo más sombras que luces, los equipos de la Premier League siguen sus pasos y creen que todavía tiene posibilidad de recuperar el nivel que supo mostrar en 2021.

El técnico del Barça se refirió a la situación del delantero en la última conferencia de prensa y dijo: “No me pidió irse. Pero la verdad es que no he pensado en lo que pasaría si lo hiciera. Lo que sea que me diga, le responderé con sinceridad. Si quiere quedarse, está bien. Es jugador de La Masía y le ayudaré a evolucionar. Tengo que ser sincero con todos".

