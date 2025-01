Nadie quiere a Ansu Fati ni que el Barça lo regale

El Barça está analizando las distintas alternativas que hay sobre la mesa para sacarse de encima el salario de Ansu Fati. El delantero de 22 años no está en la consideración de Hansi Flick para lo que resta de la temporada debido a las lesiones recurrentes y al bajo nivel que ha mostrado en su retorno al club tras un breve paso por el Brighton. Actualmente, no tiene ninguna oferta sobre la mesa para salir del Barça, y eso es un verdadero problema para Joan Laporta.

Lo que ocurre es que el contrato de Ansu Fati se extiende hasta el 30 de junio de 2027 y tiene uno de los salarios más altos de la plantilla. Después de la renovación de 2021, que incluyó un aumento importante, se estima que el atacante percibe unos 14 millones de euros brutos anuales, una cifra que lo coloca como uno de los jugadores mejor pagados del equipo, por detrás de Robert Lewandowski y Frenkie de Jong.

Fuera del Barça

Hansi Flick lo seguirá convocando para cada uno de los encuentros que dispute su equipo, pero es difícil que tenga minutos en el césped. Hasta el momento, solo disputó 4 encuentros, en los cuales no tuvo mucha participación. Por esa razón, el alemán no lo considera, y Laporta trabaja para darle salida.

Otro inconveniente en esta historia es que muy pocos equipos pueden igualar el sueldo que percibe Ansu Fati actualmente. El jugador ya dejó en claro que no aceptará una rebaja, aunque no tenga minutos en el primer equipo culé. Si no deja de lado sus pretensiones, parece difícil que el delantero de 22 años tenga acción en lo que resta del año. Quizás podría verse beneficiado por la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Si eso ocurriese, Flick pedirá que se quede para no perder otro soldado en su línea de ataque.

¿Del Barça al Sevilla?

García Pimienta le insiste a la directiva del club andaluz que vaya a buscar a Ansu Fati. Se trata de un futbolista que conoce muy bien y cree que podría aportarle mucho a su equipo, que en esta etapa del año sufre la falta de delanteros extremos. Sin embargo, es un hecho que si no resigna dinero, será muy difícil que pueda fichar con el Sevilla.