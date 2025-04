Ansu Fati se encaró con Flick en el vestuario del Barça

Ansu Fati está viviendo una de sus temporadas más complicadas desde que debutó en la élite del fútbol. El delantero del FC Barcelona no está teniendo oportunidades bajo las órdenes de Hansi Flick, ya que el técnico alemán no cuenta en absoluto con él, y se ha resignado a ver prácticamente todos los partidos desde el banquillo y, a veces, incluso, desde la grada, sin ser incluido en la lista de convocados.

Por eso, el atacante se habría cansado y se habría encarado con el entrenador en el vestuario del Barça. La situación ha llegado a un punto muy caliente y que difícilmente tendrá solución, ya que Ansu no entiende el porqué de todo esto. La relación entre el jugador y el míster es muy tensa, y es que el futbolista cree que lo que le está haciendo Flick es una injusticia y que merece jugar más.

Ansu Fati, muy enfadado con Flick

Ansu se siente bien físicamente y cree que puede jugar al máximo nivel, pero el alemán no lo ve de esta forma. En el partido contra el Celta de Vigo, el delantero calentó en la banda y tuvo opciones de salir, pero finalmente, y como en otros partidos, Flick decidió dar entrada a otro de sus compañeros, como Pau Víctor, algo que molestó mucho al jugador nacido en Guinea-Bisáu.

El cabreo que tiene el atacante es monumental, y más aún después de que Flick señalara indirectamente que no entrenaba correctamente y al 100%. Por lo tanto, lo más probable es que la situación no tenga arreglo y Ansu se vaya a final de temporada, ya que el entrenador seguirá el próximo año y tiene claro que el delantero no tiene sitio en la planificación de la plantilla.

Lo más probable es que el jugador abandone el club el próximo verano

A pesar de que al Barça le gustaría que Ansu se fuera de manera definitiva del club, quitándose de encima su pésimo contrato, está por ver si algún club podría hacerse cargo de su ficha o, al menos, una parte de ella, por lo que es posible que el futbolista vuelva a salir cedido. La dirección deportiva tiene la suerte de que su representante es Jorge Mendes, con quien hay buena relación, pero podría acabar pasando de todo el próximo verano.