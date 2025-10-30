Flick, por ahora, es inatacable, pero si el Barça acaba mal, Joan Laporta tiene elegido al sustituto

El FC Barcelona está pasando por una situación muy complicada en estos primeros meses de temporada. El juego del equipo no es el mejor, muy lejos de lo que se veía el curso pasado, y las constantes lesiones que están afectando a la plantilla, especialmente a jugadores muy importantes, ha dificultado en gran medida el trabajo que está haciendo Hansi Flick desde el banquillo.

Aunque por ahora el técnico es inatacable y tiene la confianza total por parte de Joan Laporta y la junta directiva, si finalmente el Barça acabara mal y la situación fuera insostenible, el presidente ya tendría elegido al sustituto. Se trata de Luis Enrique, el actual entrenador del PSG y extécnico del conjunto azulgrana hace unos años, quien podría tener un regreso triunfal al Spotify Camp Nou.

Si Flick acaba cayendo, Laporta querría a Luis Enrique como su sustituto

El asturiano es un entrenador que gusta mucho a Laporta por su carácter y por su barcelonismo, por lo que en los despachos de la entidad culé no se descarta para nada un posible regreso al Barça. De hecho, Luis Enrique ya estuvo en el punto de mira antes de la llegada de Flick al banquillo, pero se rechazó cualquier posibilidad al tener bien ligada su continuidad en el PSG.

Desde entonces, Luis Enrique ha convertido al equipo parisino en el mejor club de Europa después de ganar el triplete la temporada pasada, con un juego que ha enamorado a todo el panorama europeo y con sus jugadores yendo con él al 100%. Por eso, en el caso de que Flick no pudiera continuar en el banquillo del Barça, Laporta querría que esta situación se repitiera en Barcelona.

El asturiano ha convertido al PSG en el mejor equipo de Europa

Aun así, está por ver si el asturiano estaría disponible para el conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que está totalmente blindado por el PSG por todo lo que ha dado al elenco francés. Nasser Al-Khelaïfi solo le abriría las puertas de salida en caso de que el técnico se lo pidiera encarecidamente con el objetivo de poder volver al club de su vida.