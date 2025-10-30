El bueno de verdad en el vestuario del Barça no es Lamine Yamal

Lamine Yamal está viviendo unos últimos días muy complicados. Sus declaraciones en la previa del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid caldearon mucho el ambiente en el Santiago Bernabéu, y tras la victoria madridista, varios jugadores le recriminaron sus palabras después del pitido final, lo que provocó una tangana monumental. Además, su nivel en el campo fue muy bajo.

Por eso, el extremo recibió varias críticas de sus compañeros en el vestuario, ya que muchos están hartos de su actitud tóxica y de que esté envuelto constantemente en las polémicas. De hecho, prácticamente hay mayoría cuando coinciden en quién es el bueno de verdad dentro del equipo: Raphinha. El brasileño es calificado como el mejor, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En el vestuario del Barça se prefiere a Raphinha antes que a Lamine Yamal

Con los números en la mano, el Barça está siendo mucho peor equipo y con menos carácter sin el extremo sobre el césped. A pesar de que Raphinha iba a volver precisamente en el Clásico de su lesión, una recaída ha provocado que tenga que estar de baja algunas semanas más, un contratiempo muy serio para Hansi Flick, ya que ha sido uno de los jugadores más imprescindibles para él.

El alemán sabe que el Barça es otro cuando el brasileño está en el campo, y cuando no lo está, es mucho peor. Sin el carioca, el conjunto azulgrana ha ganado tres partidos y ha perdido otros tres, mientras que antes de su lesión, se habían conseguido 21 puntos y solo se habían dejado escapar dos en ocho partidos entre las dos máximas competiciones, la Liga y la Champions.

El brasileño aún estará unas cuantas semanas sin reaparecer

Además de su rol en el equipo, Raphinha es de los primeros en presionar mucho, y su carácter y liderazgo sobre el terreno de juego lo hacen el futbolista más importante de toda la plantilla, por delante de otros que, a lo mejor, tienen más calidad en sus botas, como Lamine Yamal. Por eso, todo el vestuario está esperando el regreso del brasileño, aunque aún podría tardar unas cuantas semanas más.