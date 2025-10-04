Aumenta la presión a Flick para que no juegue contra el Sevilla

El FC Barcelona afronta un duelo clave frente al Sevilla en LaLiga, pero la previa se está viendo marcada por un debate interno que genera tensión: la continuidad de Marc Casadó en el once inicial. El canterano, que irrumpió con fuerza en el primer equipo la temporada pasada, ha experimentado una bajada en sus prestaciones que preocupa a la directiva, al cuerpo técnico e incluso a parte del vestuario.

La evolución del mediocentro en los últimos meses ha sido irregular. Casadó inició su trayectoria con la etiqueta de revelación, aportando equilibrio, intensidad y carácter en la medular. Sin embargo, sus últimas actuaciones no han estado a la altura de lo que se esperaba de él. Errores en salida de balón, pérdida de duelos defensivos y una menor claridad en la distribución han encendido las alarmas.

Flick recibe presiones para mover ficha

Hansi Flick, firme en su idea de mantener a los jóvenes como parte central del proyecto, está siendo cuestionado por insistir en Casadó como titular en partidos de máxima exigencia. La crítica no se centra únicamente en la grada o en los analistas deportivos; dentro del club empiezan a escucharse voces que sugieren un cambio inmediato para no comprometer el rendimiento colectivo.

La sensación es que el canterano necesita recuperar confianza y ritmo, pero quizás desde una posición menos expuesta. Varios miembros del entorno cercano al equipo entienden que una suplencia ante el Sevilla podría servir como toque de atención y, a la vez, como respiro para un jugador que no termina de reencontrarse.

Un momento decisivo para el futuro del canterano

El partido contra el Sevilla puede ser un punto de inflexión en la gestión de Flick. Si Casadó vuelve a repetir como titular y no logra responder, el técnico se arriesga a incrementar las críticas y poner en duda su capacidad para tomar decisiones objetivas. En cambio, si opta por darle descanso, abriría la puerta a otras opciones en el mediocampo, como Christensen reconvertido o la apuesta por perfiles más ofensivos, o el propio Marc Bernal.

Marc Casadó sigue teniendo crédito en la plantilla por su actitud y compromiso, pero la exigencia del Barça no permite bajones prolongados. La presión aumenta y Flick deberá decidir si sigue confiando ciegamente en el canterano o si da un giro en busca de soluciones inmediatas.