Avisa a Flick, tiene 15 días para convencerlo de que siga en el Barça o aceptará la oferta que le ha llegado

Un jugador del Barça se ha plantado y ha mostrado una firme postura ante Hans-Dieter Flick, dejando muy claro que se irá próximamente y acabará probando suerte en otro lugar si no es capaz de convencerlo, pues exige tener un papel mucho más principal del que ha tenido hasta la fecha. Porque Fermín López no está dispuesto a aceptar las constantes suplencias que le ha tocado tener que asumir durante este curso, cuando ha hecho méritos más que de sobra para jugar más.

Sin embargo, y en los momentos cruciales, esto no le ha bastado para que el entrenador alemán se decida a apostar por él, y en su lugar se ha decantado por otras alternativas como Dani Olmo, Gavi o Ferran Torres, lo que no ha gustado al onubense. Aún y así, ha seguido esforzándose al máximo y trabajando en silencio, tratando de convencer a ‘Hansi’, y nunca ha alzado la voz. Pero ya ha avisado que no vivirá otro curso más como el actual.

Porque quiere estar al 100% y ganarse un puesto de cara al Mundial que se celebrará en 2026, y la única forma que conoce para ello es tener regularidad y ser importante en su equipo. Además, es consciente de que el posible desembarco de Nico Williams en el Spotify Camp Nou complicaría aún más sus opciones, y le acabaría por quitar protagonismo. Y ya maneja una serie de ofertas muy interesantes para cambiar de aires pronto.

Entre las opciones de futuro que maneja Fermín se encuentra la de trasladarse a Arabia Saudí, donde le ponen encima de la mesa un contrato astronómico, pero también tiene la oportunidad de irse a otras grandes escuadras de Europa que también le pueden prometer un rol principal en sus plantillas, y aquí es donde aparecen el Borussia Dortmund, el Manchester United, o, en especial, el Aston Villa, que en las últimas horas le ha hecho una oferta en firme.

López se ha marcado un plazo de 15 días para tomar una decisión definitiva, y si Flick no le garantiza que será un fijo en sus esquemas, para él no será un inconveniente dejar el Barça.