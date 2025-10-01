Bayern y Chelsea ofrecen 60 millones, pero Deco se remite a la cláusula de rescisión: no sale del Barcelona

El FC Barcelona tiene muy claro que no puede repetir errores del pasado y dejar escapar a los grandes talentos que está formando en su cantera. Uno de los nombres que más ilusión genera en la Ciudad Condal es el de Marc Bernal, futbolista al que muchos ya consideran el heredero natural de Sergio Busquets y que, a pesar de su juventud, está llamado a marcar una época en el mediocentro azulgrana.

La confianza del club en el jugador es total. Desde el primer día, Hansi Flick lo señaló como un futbolista intocable, de esos que no deben ser traspasados bajo ninguna circunstancia. El técnico alemán cree que Bernal tiene todos los atributos para convertirse en un pivote de referencia mundial: inteligencia táctica, capacidad de distribución y una serenidad impropia de su edad.

Una cláusula prohibitiva para espantar pretendientes

El talento de Marc Bernal no ha pasado desapercibido en Europa. Clubes tan grandes como lo son el Chelsea y el Bayern de Múnich ya han llamado a la puerta del Barça para preguntar por él, llegando incluso a poner 60 millones de euros sobre la mesa. Sin embargo, la respuesta desde la dirección deportiva fue clara y contundente: Deco no acepta negociar bajo ningún concepto.

La reciente renovación del canterano lo deja todo cristalino. El Barça ha fijado una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra inalcanzable para cualquier equipo y que refleja el valor estratégico que tiene Bernal dentro del proyecto. El director deportivo lo considera intransferible y ni siquiera contempla sentarse a hablar, independientemente de la oferta que llegue desde el extranjero.

En el club entienden que el centrocampista es patrimonio del Barça y debe liderar la sala de máquinas durante la próxima década. La cláusula, calificada de prohibitiva, es el mensaje definitivo para los gigantes europeos: Marc Bernal no está en venta.

Así pues, la apuesta del Barça por su joven mediocentro es total. Ni los millones de Chelsea ni los del Bayern de Múnich han hecho tambalear la confianza del club, que ya ve en Bernal al próximo gran referente del fútbol mundial en la posición de pivote.