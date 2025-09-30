Todo el vestuario del Barça señala al mismo jugador, no puede salir a jugar contra el PSG

El partido ante el PSG apunta a ser el primer gran test de la temporada para el Barça. El equipo de Hansi Flick recibe al equipo de Luis Enrique en un momento sumamente extraño. Y es que ambos equipos llegan después de sufrir una plaga de lesiones inesperada que ha dejado a parisinos y culés sin varios de sus mejores jugadores. Lo que convierte este gran partido en una especie de experimento en el que hay muy pocas certezas en los onces de ambos equipos. Pues, ambos entrenadores tienen una riqueza táctica tan grande que pueden hacer y deshacer a su gusto, a pesar de las bajas.

En este sentido, una de las grandes dudas respecto del Barcelona, es la línea defensiva que Flick va a poner sobre el terreno de juego. Y es que, para frenar los ataques de un PSG que brilla por la velocidad de sus atacantes, la mejor opción aparenta ser Ronald Araujo. Sin embargo, como ya se pudo ver dos años atrás y como expresó el propio Luis Enrique, el uruguayo es una gran oportunidad para que el PSG presione con gran facilidad.

El vestuario del Barça duda de Araujo

La realidad es que las últimas experiencias evidencian que cuando Ronald Araujo está sobre el terreno de juego, el equipo sufre mucho para poder sacar bien jugado el balón. Cubarsí se carga de responsabilidades desde el perfil menos cómodo para él y las cosas no acaban de salir nada bien. Una situación que favorece mucho al juego de presión de un Luis Enrique que ya ha dado instrucciones a los suyos de dejar que Araujo se equivoque en la salida de balón, mientras los demás jugadores están presionados y él debe tomar decisiones complicadas.

Todo esto lleva a que el vestuario del Barça considere que Araujo no puede jugar en un partido tan delicado como este. Los culés no necesitan tanto su físico, como sí que pueden necesitar la buena salida de balón de centrales como Cubarsí, Eric García o Christensen.

Así pues, para el partido ante el PSG, Hansi Flick deberá decidir entre la capacidad física de Araujo para defender la espalda de la defensa o la buena salida de balón que le ofrecen el resto de los zagueros que tiene a su disposición.