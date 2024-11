Busca casa en Barcelona y está aprendiendo castellano para ser el primer fichaje de Flick para el Barça 2025

Hansi Flick ya está diseñando el equipo que quiere tener para la próxima temporada. Aún con esta en juego y en los primeros meses, el técnico alemán ya ha visto las necesidades que tiene la plantilla de cara a posibles refuerzos y uno de ellos ya estaría a punto de caramelo. Es un jugador muy deseado por el FC Barcelona los últimos años y ahora parece que esta será la vencida.

Es el caso de Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern de Múnich. El alemán acaba contrato con el club bávaro y su renovación se está poniendo muy complicada. Por eso, el Barça está intentando hacerse con sus servicios y el futbolista se lo estaría pensando e incluso ya estaría buscando posible alojamiento en Barcelona y aprendiendo el idioma para adaptarse del todo al club.

El Barça se acerca a Kimmich

Kimmich ha sido uno de los jugadores que más ha sonado para el Barça las últimas temporadas. Como el Bayern no quería venderlo y él estaba a gusto en Alemania, la situación no cambiaba nunca, pero ahora sí que podría hacerlo. La renovación del alemán no acaba de llegar nunca y a partir de enero será libre para negociar con cualquier club y llegar a coste cero el próximo verano.

Sin duda, que un jugador como Kimmich pudiera llegar al conjunto azulgrana como agente libre, sin pagar un traspaso, sería una oportunidad de oro para el Barça, que busca ahorrar lo máximo posible. Aunque el centro del campo está bastante ocupado, Flick lo ve como una gran ocasión de incorporar a un futbolista diferencial y que ya ha tenido en el Bayern y en la selección alemana.

El Madrid, también al acecho

Sin embargo, y por el hecho de que Kimmich pueda ser agente libre, el Real Madrid también está al acecho del jugador. Los madrileños también desean reforzar el centro del campo y el alemán cumpliría con todos los requisitos para ser una gran incorporación. Florentino Pérez está intentando llevarse al jugador y, además, quitarle el fichaje a Joan Laporta. La guerra entre azulgranas y blancos está servida, pero la decisión la tendrá Kimmich.